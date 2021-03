"Grey's Anatomy": Beliebter Charakter stirbt den Serientod

Im US-Fernsehen lief die mit Spannung erwartete Crossover-Folge von "Grey's Anatomy" und dessen Ableger "Station 19". Ein beliebter Arzt starb darin den tragischen Serientod. Achtung, Spoiler!

Erneut musste ein beliebter Charakter in der Krankenhausserie den tragischen Serientod sterben. In dem am Donnerstag in den USA ausgestrahlten zweistündigen Crossover-Event mit dem Ableger "Station 19" erfuhren die Zuschauer bereits, dass das Serienleben eines langjährigen festen Mitglieds des Casts für immer endet. Achtung, Spoiler-Alarm!

Dr. Andrew DeLuca, gespielt vom kanadisch-italienischen Schauspieler Giacomo Gianniotti (31), wird niedergestochen und erliegt trotz mehrerer Notoperationen seinen schweren Verletzungen. : "Es gibt so viele Dinge, die ich erzählen könnte, aber alles, was mir einfällt ist Danke." Er habe die Rolle des Dr. DeLuca geliebt und es sei ihm eine große Ehre gewesen, dessen Geschichte zu erzählen.

Ganz verschwinden aus dem "Grey's Anatomy"-Orbit wird Gianniotti allerdings nicht. Bereits im Februar verriet er, dass er künftig auch als Regisseur der Erfolgsserie in Erscheinung treten wird. Sein Regiedebüt feierte er bereits am 16. Februar mit der Folge , eine Reminiszenz an den gleichnamigen Diana-Ross-Song. Zuvor verkörperte Gianniotti seit 2015 den Assistenzarzt Dr. Andrew DeLuca.