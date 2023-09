"Good Luck Guys": Joyn kündigt neues Reality-Format an

Der Streamingdienst Joyn wird im November mit "Good Luck Guys" ein neues Reality-Format an den Start bringen. Diese zwölf Kandidatinnen und Kandidaten sind mit dabei.

Nachschub im Reality-TV: Das Streamingportal Joyn wird ab Anfang November "Good Luck Guys" zum Abruf bereitstellen. In der Sendung werden sich laut Mitteilung vom Donnerstag (28. September) Reality-Sternchen in Zweierteams zusammenfinden und Challenges absolvieren. Das Format stammt ursprünglich aus Frankreich und wurde bereits in Ländern wie Dänemark, Schweden oder Norwegen adaptiert.

In der deutschen Ausgabe tummeln sich Kandidatinnen und Kandidaten, die bereits aus verschiedensten Reality-Shows bekannt sind: Dazu gehören Aurelia Lamprecht ("Love Island"), Dominik Brcic ("Ex on the Beach"), Jade Übach ("Der Bachelor"), Juliano Fernandez ("Are You The One?"), Kevin Schäfer ("Charming Boys"), Melissa Heitmann ("Temptation Island"), Michael Schüler ("Are You The One?"), Michaela Barresi ("Yes we camp!"), Michelle Daniaux ("Temptation Island"), Paco Herb ("Kampf der Realitystars"), Yasin Mohamed ("Ex on the Beach") und Zoe Saip ("Kampf der Realitystars").

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Mit Perlen zum Sieg?

Auf die zwölf Teilnehmenden wartet kein entspannter Thailand-Urlaub. Sie müssen jegliche Luxusgegenstände abgeben und beziehen karge Hütten. Am Lost Beach müssen sie dann in Duos verschiedene Aufgaben bewältigen und Perlen sammeln. Diese können sie laut Joyn "im Strandladen eintauschen, um ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Doch die Preise sind hoch und die Öffnungszeiten kurz". Am Ende winkt ein Preisgeld von 20.000 Euro.

"Good Luck Guys" feiert am 9. November mit einer Doppelfolge auf Joyn Premiere. Wöchentlich werden jeden Donnerstag zwei weitere der insgesamt 20 Folgen abrufbar sein. Bei Joyn PLUS+ können Nutzer eine Preview der Doppelfolgen sehen.