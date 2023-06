GNTM-Finale: Curvy Model Vivien holt sich trotz Catwalk-Crash den Sieg

Zum ersten Mal gewinnt ein Curvy Model Heidi Klums Modelwettbewerb – und das ohne einen einzigen Job: Die 22-jährige Vivien aus Koblenz ließ sogar Favoritin Selma hinter sich.

Vivien aus Koblenz ist die Gewinnerin von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum". Die 22-Jährige setzte sich in der letzten Entscheidung des Finales gegen Konkurrentin Somajia durch. In einem ersten Statement sagte sie: "Das ist unbeschreiblich, mir bleibt die Luft weg!"

Die Einzelhandelsauszubildende ist das erste Curvy Model seit dem Start der Castingshow 2006, das es auf den ersten Platz geschafft hat. Ihr winkt neben dem Cover der deutschen "Harper's Bazaar" auch ein Preisgeld von 100.000 Euro.

Vivien aus Koblenz gewinnt die 18. Staffel GNTM. © ProSieben/Claudius Pflug

Im Finale der 18. Staffel war alles ein bisschen anders: Nur 300 geladenen Gäste waren im Studio eingeladen – hauptsächlich Freunde und Familie, aber auch jede Menge Prominenz. Zu Beginn der Show verwirrte Heidi Klum die Zuschauer zudem mit einer ungewohnt tiefen Stimme. In früheren Shows hatte es wiederholt Kritik an der hohen Tonlage der Moderatorin gegeben. "Sie können den Fernseher ruhig ein bisschen lauter machen", sagte Heidi Klum lachend, besann sich kurze Zeit aber später auf ihre ureigene Quietschstimme.

Irritierender Promi-Auftritt: "Du bist eine Ehrenfrau, Heidi"

Ähnlich wie bei "Wetten, dass..?" platzierte Klum, die erneut Tochter Leni im Schlepptau hatte, im Lauf des Abends zahlreiche internationale und nationale Prominente auf einer großen Couch: die Modedesigner Jean Paul Gautier und Christian Cowan, ESC-Gewinnerin Loreen sowie Sängerin Kim Petras und die Rocklegenden The Scorpions gaben sich die Ehre. Hollywood-Schauspielerin Jennifer Lawrence schaute für eine kurze Szene mit Male-Model Markus Schenkenberg vorbei, um ihren neuen Kinofilm zu promoten.

Die GNTM-Finalistinnen mit ESC-Gewinnerin Loreen (M.). © ProSieben/Claudius Pflug

Ein Gast sorgte allerdings für Irritationen: Choreograf Mecnun – exzentrisch gekleidet und äußerst gesprächig – brachte seine Mutter mit auf die Bühne, die nicht recht zu wissen schien, was sie da eigentlich sollte. Mecnun feierte es: "Du bist eine Ehrenfrau, Heidi, weil du meine Mutter hier hinsetzt", sagte er.

Kandidatin bettelt um zweite Chance: "Das haben wir noch nie gehabt"

Vor und hinter der Bühne plauderte die ausgeschiedene Kandidatin Katherine mit aktuellen und ehemaligen Teilnehmerinnen wie Best Ager-Model Lieselotte, der irgendwann von einem Produktionsmitarbeiter per Handgeste signalisiert wurde, zu schweigen: "Ich soll Schluss machen." Auch Pelz-Fan Elsa kam zu Wort, letztere teaserte einen TV-Auftritt in drei Wochen an, wusste aber nicht genau, bei welchem Sender: RTLZWEI oder ProSieben?

Kandidatin Ania entschuldigte sich dafür, sollte sie mit ihren Aussagen jemanden gekränkt haben. Sie habe sich weiterentwickelt. Kandidatin Tracy richtete ihre Worte direkt an Heidi Klum und erklärte, sie bereue ihren freiwilligen Ausstieg aus dieser Staffel zutiefst. Sehr gerne würde sie es im nächsten Jahr noch mal versuchen. Heidi war überrascht ("Das haben wir noch nie gehabt."), willigte aber gnädig ein, warnte jedoch vor, dass es auch weiterhin stressig mit den Kameras werden könne.

Favoritin fliegt vorzeitig raus: Raunen und Pfiffe im Publikum

Enttäuschung bei Best Agerin Nicole (49): Sie wurde im Finale als Erste nachhause geschickt. Jean Paul Gaultier hatte ihr Rückwärts-Walk nicht so gut gefallen wie der der anderen. Beim ersten Auftritt auf dem Laufsteg musste alle Models rückwärts gehen und ihre Posen entsprechend anpassen. Großes Raunen und ein paar Pfiffe im Publikum, als Favoritin Selma (19) bereits vorzeitig ausschied. "Alles gut, Digga", beruhigte die junge Frau, die seit dem Umstyling rosafarbene Haare trägt, ihre Freunde.

Heidi Klum begrüßte unter anderem Modedesigner Jean Paul Gaultier. © ProSieben/Claudius Pflug

Nachdem Olivia ebenfalls nicht weitergekommen war, entschied sich das Finale zwischen Somaija und Vivien. Während die Scorpions spielten, präsentierten sich die beiden Kandidatinnen ein letztes Mal auf dem Catwalk. Bei einer Wende lief Vivien voll in ihre Konkurrentin hinein – dieser kleine Unfall wurde der 22-Jährigen jedoch ebenso wenig zum Verhängnis wie die Tatsache, dass sie in der gesamten Staffel keinen einzigen Job ergattern konnte. Heidi Klum kürte sie dennoch zur strahlenden Siegerin.