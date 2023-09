"Glücksrad"-Aus für Thomas Hermanns: Guido Cantz ersetzt Moderator – Sender erklärt Gründe in der AZ

Bald starten die neuen Folgen der Show "Glücksrad". Mit dabei ist wieder Sonya Kraus, aber Thomas Hermanns wird nicht mehr zu sehen sein. Stattdessen übernimmt ein Kollege den TV-Job. Was steckt dahinter? Die AZ hat beim Sender nachgehakt.

Guido Cantz (52) übernimmt für Thomas Hermanns (60) in der TV-Quizshow "Glücksrad" (RTLzwei). Das gab der Sender am Donnerstag bekannt. In den neuen Folgen der Unterhaltungsshow, die ab Oktober gedreht werden sollen, wird der ehemalige "Verstehen Sie Spaß?"-Moderator zusammen mit Sonya Kraus (50) durch die Sendung führen.

Die Moderatorin war nicht nur seit Beginn der Neuauflage des Spielshow-Klassikers Anfang Januar mit von der Partie, sie gab auch im Originalformat schon die "Buchstabenfee". Thomas Hermanns war in den ersten vier Reunion-Ausgaben dabei.

Thomas Hermanns nicht mehr bei "Glücksrad" dabei: Das sagt der Sender zum Ausstieg

Warum ist der Moderator und Komiker beim "Glücksrad" ausgestiegen? War sein Abgang nicht freiwillig? Die AZ hat beim Sender nachgefragt. "Wir bedanken uns von Herzen bei Thomas Hermanns, der die 'Glücksrad'-Bühne auf eigenen Wunsch verlässt, und freuen uns, mit Guido Cantz einen würdigen Nachfolger für neue, unterhaltsame 'Glücksrad'-Folgen gefunden zu haben", erklärt eine Sprecherin dazu.

Sonya Kraus: "Das Revival war für mich wie nach Hause kommen"

Kurz vor dem Comeback Anfang des Jahres erzählte Sonya Kraus im Interview mit der AZ über die Dreharbeiten dazu: "Das war wie heimkommen in mein Wohnzimmer. Ich hätte nie gedacht, dass sich diese knapp 1.000 Sendungen so in meine DNA gefräst haben." Die TV-Show sei damals ihr Eintritt in die Fernseh-Branche gewesen. "Ich bin mir erst jetzt über das Ausmaß des Kultstatus bewusst. Es kamen Jung und Alt auf mich zu, als es hieß, ich sei beim Glücksrad-Comeback dabei. Ich freue mich, dass TV-Geschichte und eine einst so beliebte Art des Fernsehens zurückkehrt."

Das Publikum darf also gespannt sein, wie der neue Show-Neuling Cuido Cantz sich schlagen wird.