Durchbruch bei "Sturm der Liebe": Fans fordern Hauptrolle für Mini-Darsteller Hanno

Kellner Hanno gehört zu den Fan-Lieblingen der Nachmittagsserie Sturm der Liebe. Nun fordern die Zuschauer: Hanno soll seine eigene Liebesgeschichte am Fürstenhof bekommen.

Die Telenovela "Sturm der Liebe" hat im Laufe der Sendung viele Liebespaare hervorgebracht. Ob das Traumpaar der 19. Staffel, Eleni (Dorothée Neff) und Leander (Marcel Zuschlag) am Ende noch zusammenfinden, steht derzeit noch in den Sternen. Die Fans der Sendung wissen jedoch schon, wen sie sich als Traummann für die nächste Staffel wünschen.

Der Favorit der Zuschauer ist am "Fürstenhof" kein Unbekannter: Geht es nach den Fans, soll der Kellner Hanno Teil des neuen Traumpaares werden. Hanno Dobiat, wie der Darsteller von Hanno im wahren Leben heißt, ist schon seit 15 Jahren mit dabei und spielt eigentlich nur eine kleine Nebenrolle. Mit seinen kleinen, witzigen Auftritten und nicht zuletzt mit der zugehörigen Webserie "Hannos Welt" spielt er sich jedoch direkt ins Herz der Zuschauer.

Hanno: Vom Komparsen zum Hauptdarsteller?

Hanno erwähnte in Bezug auf die Hochzeit von Vanessa und Carolin in der Serie immerhin: "Das würde ich auch gerne mal machen …" Sollte Hannos Wunsch nach einer eigenen Traumhochzeit wohl bald in Erfüllung gehen? Geht es nach den Zuschauern in der Kommentarspalte des Instagramvideos, auf jeden Fall. Da sind sich fast alle einig: Hanno soll mehr Sendezeit bekommen und dabei bestenfalls auch die große Liebe finden.

"In der nächsten Staffel wird Hanno der neue Traummann und sucht seine große Liebe! Das wäre doch mal was! Verdient nach all den Jahren Komparse sein hätte er es allemal!" schreibt dort etwa ein User. Auch ein anderer ist der Meinung: "Jetzt gibt dem armen Hanno doch auch mal ne Liebesgeschichte"

Ob der Sender die Zuschauer erhört und Hanno in Staffel 20 endlich zum festen Ensemble von "Sturm der Liebe" gehören wird, ist aktuell noch nicht bekannt.