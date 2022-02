Dschungelcamp: So viele neue Follower haben die Stars dank der Show

Das Dschungelcamp-Finale steht am 5. Februar an. Schon jetzt konnten die teilnehmenden Promis ihren Ruhm vergrößern. Wer hat sich zum Instagram-Star entwickelt?

Seit dem 21. Januar kämpfen die Promis bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auf RTL (ach ) um die Dschungelkrone. Obwohl sich diese am Schluss nur ein Promi aufsetzt, können die anderen Dschungelcamp-Teilnehmer von der Show profitieren. Während einige Camper schon mit einer beachtlichen Instagram-Community nach Südafrika gereist sind, haben andere erst im Dschungel an Abonnenten zugelegt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Für Lucas Cordalis (54) war das Dschungel-Abenteuer vorbei, bevor es überhaupt angefangen hat. Der Sänger hat sich mit Corona infiziert und musste in Quarantäne. Deshalb konnte er nicht in das Camp einziehen. Trotzdem hat er seine Instagram-Abonnenten von 570.000 (Stand: 12. Januar 2022) auf 597.000 steigern können (Stand: 1. Februar 2022). Somit ist und bleibt er zumindest König der Follower. Eric Stehfest (32) konnte vor dem Dschungel 163.000 Abonnenten verzeichnen. Trotz seines zweifelhaften Verhaltens konnte der Schauspieler seine Fan-Gemeinde um 14.000 Neuankömmlinge steigern. Auch Model Janina Youssefian (39) konnte ihre Follower trotz eines Rassismus-Eklats und dem darauffolgenden Camp-Rausschmiss von 136.000 auf 207.000 steigern.

Während der "Bachelorette"-Kandidat Filip Pavlovic (27) noch im Dschungel um den Sieg kämpft, ist die "Ex on the Beach"-Teilnehmerin Tara Tabitha (28) schon raus. Gewonnen hat Tabitha trotzdem: Ganze 26.000 neue Fans auf Instagram, die sie fragt, ob sie wieder an einer neuen Datingshow teilnehmen soll. Ihr Buddy Pavlovic hat die Flirt-Queen allerdings überholt und seit dem Dschungel 37.000 Follower "reicher". Somit hat er inzwischen 144.000 Abonnenten.

Große Unterschiede zwischen den Stars

Die aus dem Reality-TV bekannte Christin Okpara (25) wurde aufgrund von "Unstimmigkeiten zum Impfstatus" nicht ins Dschungelcamp geschickt. Trotzdem hat sie inzwischen den blauen Haken, der ein Profil verifiziert und 43.000 Abonnenten mehr als zuvor. Die ausgeschiedene Schauspielerin Tina Ruland (55) hingegen hat ihre Follower nur minimal um knapp 7.000 steigern können. Designer Harald Glööckler (56) hat auf der Social-Media-Plattform schon etwas mehr Erfolg und hat inzwischen knapp 74.000 Follower. Das sind ganze 25.000 mehr als vor seiner Zeit in Südafrika. Linda Nobat (26) hingegen hat trotz ihres Auftritts im "Playboy" und dem Camp bisher nur 10.000 neue Abonnenten verzeichnen können.

"Prince Charming"-Kandidat Manuel Flickinger (33) ist noch immer nicht verifiziert und hat bisher nur wenige neue Abonnenten sammeln können. Schauspielerin Anouschka Renzi (57) und Bodyguard-Legende Peter Althof (66) fehlt auch der blaue Haken. Sie bilden mit unter 4.000 Followern die Schlusslichter mit den wenigsten Instagram-Abonnenten.