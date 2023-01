Dschungelcamp 2023: Start, Sendetermine und Sendezeiten

Im Januar heißt es beim Dschungelcamp 2023 wieder: "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Zwölf Promis kämpfen dann im australischen Dschungel um die Krone. Die AZ zeigt, wann die 16. Staffel an den Start geht sowie alle Sendetermine und Sendezeiten im Überblick.

Das lange Warten hat beinahe ein Ende: 2023 wird das Dschungelcamp seit 2020 erstmals wieder im australischen Dschungel stattfinden. Wann die zwölf IBES-Kandidaten den Kampf um die Krone antreten, erfahren Sie in unserer Sendezeiten-Übersicht.

Start des Dschungelcamps 2023

Nachdem die Kandidaten pandemiebedingt 2021 bei der Dschungelshow in Deutschland und 2022 im Camp in Südafrika gegeneinander angetreten sind, zieht es die Promis 2023 endlich wieder nach Australien. Am Freitag, den 13. Januar, geht die 16. Staffel des Dschungelcamps an den Start. Die Moderation übernehmen Sonja Zietlow sowie Daniel-Hartwich-Nachfolger Jan Köppen.

Dschungelcamp 2023: Sendetermine und Sendezeiten

Wie auch in den Staffeln zuvor wird das Dschungelcamp 2023 wieder jeden Tag (außer Freitags, 21.30 Uhr) um 22.15 Uhr ausgestrahlt. Die Kandidaten werden in insgesamt 17 Folgen inklusive Finale um die Dschungelkrone kämpfen. Einen Tag nach dem Finale kommt es außerdem erneut zum Wiedersehen der Kandidaten. Alle Sendetermine und -Zeiten zum Dschungelcamp 2023 gibt es hier im Überblick:

Folge Sendetermin/-Zeit Folge 1 Freitag, 13. Januar 2023, 21.30 Uhr Folge 2 Samstag, 14. Januar 2023, 22.15 Uhr Folge 3 Sonntag, 15. Januar 2023, 22.15 Uhr Folge 4 Montag, 16. Januar 2023, 22.15 Uhr Folge 5 Dienstag, 17. Januar 2023, 22.15 Uhr Folge 6 Mittwoch, 18. Januar 2023, 22.15 Uhr Folge 7 Donnerstag, 19. Januar 2023, 22.15 Uhr Folge 8 Freitag, 20. Januar 2023, 21.30 Uhr Folge 9 Samstag, 21. Januar 2023, 22.15 Uhr Folge 10 Sonntag, 22. Januar 2023, 22.15 Uhr Folge 11 Montag, 23. Januar 2023, 22.15 Uhr Folge 12 Dienstag, 24. Januar 2023, 22.15 Uhr Folge 13 Mittwoch, 25. Januar 2023, 22.15 Uhr Folge 14 Donnerstag, 26. Januar 2023, 22.15 Uhr Folge 15 Freitag, 27. Januar 2023, 21.30 Uhr Folge 16 Samstag, 28. Januar 2023, 22.15 Uhr Finale Sonntag, 29. Januar 2023, 22.15 Uhr Wiedersehen Montag, 30. Januar 2023, 20.15 Uhr

Wo läuft das Dschungelcamp 2023?

Wie gewohnt wird das Dschungelcamp 2023 im TV bei RTL zu sehen sein. Darüber hinaus lässt sich IBES über das Bezahlangebot RTL+ online streamen. Nach der regulären Ausstrahlung können dort die Folgen auch in voller Länge nachträglich angesehen werden.