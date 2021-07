Dreh zu "SATC"-Spin-off: Kristin Davis hat sich kaum verändert

Kristin Davis steht wieder in ihrer Rolle als Charlotte vor der Kamera. Beim Dreh zum "Sex and the City"-Spin-off "And Just Like That..." scheint die Schauspielerin kaum gealtert.

Kristin Davis beim Dreh zu "And Just Like That...".

1998 startete Kristin Davis (56) mit ihrer Rolle der Charlotte York in der Serie "Sex and the City" durch. 23 Jahre später laufen die Dreharbeiten zum Spin-off "And Just Like That ..." - und Fotos vom Set zeigen eine Kristin Davis, die kaum verändert scheint.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Das liegt womöglich auch an ihrem angesagten Outfit, das sie beim Dreh zeigte. Zu einem weißen Oberteil mit kurzen, breiten Ärmeln präsentierte die Schauspielerin einen blauen, gepunkteten Rock. Ein gelber Gürtel und dazu passende Schuhe rundeten den Look ab. Rouge, dezenter Lippenstift und lange, dunkle Wimpern sorgten zusätzlich für einen glänzenden Auftritt vor der Kamera.

Seit wenigen Tagen läuft der Dreh

Vergangene Woche hatte HBO Max das erste offizielle Foto von "And Just Like That..." veröffentlicht. Neben Kristin Davis zeigt es deren Co-Stars Sarah Jessica Parker (56) und Cynthia Nixon (55). Die drei Hauptdarstellerinnen haben am Freitag (9. Juli) ihren ersten Drehtag in New York City absolviert. Die Neuauflage der Kultserie wird wahrscheinlich ab 2022 auf dem Streamingdienst zu sehen sein. Kim Cattrall (64) wird in "And Just Like That..." nicht als Samantha Jones zurückkehren.