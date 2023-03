"Der Bachelor": Sie wollen doch nur schlafen

"Der frühe Vogel fängt das Date" scheint das Motto des diesjährigen Bachelors David Jackson zu sein. Darüber freut sich nicht jede - manch eine bringt der Schlafentzug sogar zum Weinen. Doch das frühe Aufstehen ist nicht der einzige Streitgrund diese Woche.

Endlich schlafen! Die Frauen in der Villa.

Oh Schreck, jetzt zeigt der vermeintlich perfekte Bachelor sein wahres Gesicht: Der Mann ist Frühaufsteher! Während andere noch nicht mal reden wollen, will David Jackson (32) schon daten.

Dafür lässt er die Ladies in der zweiten Woche von "Der Bachelor" (mittwochs, 20:15 Uhr, RTL und ) morgens um sechs (!) Uhr mit lauter Musik wecken, um dann Lisa (32) in seine Villa einzuladen. Weniger Begeisterung hat ein Date nie ausgelöst. Lisa hat kaum geschlafen und reagiert, als müsste sie zur Wurzelbehandlung. Es fließen sogar Tränen.

Die morgendliche Yoga-Session mit David lässt die schlechte Laune aber schnell verfliegen. Danach teilen die zwei bei einer Schüssel Müsli am Meer Zukunftsträume. Bis auf Davids aktuellen Wohnort Dubai scheint es viel Übereinstimmung zu geben, zumindest bei ihm: "Ich wusste erst gar nicht damit umzugehen, weil ich das gar nicht kenne." Im Pool kommen sich die zwei mit einer liebevollen Umarmung näher. Der erste Kuss der Staffel liegt in der Luft, "aber für mich wäre das nicht passend gewesen", findet Lisa.

Gegensätze und Gemeinsamkeiten: Das philosophische Date

Wer aufs nächste Date darf, wird per Fragebogen ermittelt. David will herausfinden, mit welchen drei Frauen er die meisten und mit welchen er die wenigsten Gemeinsamkeiten hat. Die werden anschließend auf zwei Boote verfrachtet. Im "Gemeinsamkeits-Boot" finden sich Leyla (26), Lisa und Giovanna (27), im "Gegensatz-Boot" landen Xenia (30), Alyssa (36) und Henriette (25). Und David schwimmt zwischen allen hin und her.

Bei dem philosophischen Date erörtern alle Parteien die Frage: Ziehen sich Gegensätze nun an oder gesellt sich gleich und gleich gern? David diskutiert mit beiden Booten, dabei kommt es zu Spannungen. Dass David auch Unterschiede in einer Beziehung spannend findet, fasst Giovanna als klaren Affront gegen sich auf. Das wird ein Nachspiel haben. Erstmal aber darf Xenia mit dem Bachelor über Bord gehen. Nach ihrem Einzeldate auf seiner Yacht ist sie sich ihrer Sache ziemlich sicher, David hält sich allerdings zurück: "Wir sind vorangekommen, aber nicht so weit wie ich mit anderen Ladies schon bin."

Morgens erstmal Abenteuer

Auch am nächsten Morgen klingelt der Musik-Wecker wieder: Fünf Ladies müssen sich in aller Herrgottsfrühe an einem reißenden Fluss ins Abenteuer stürzen: Rebecca (28), Yolanda (26), Maike (25), Angelina (28) und Chiara (26). Während sich die Auserwählten fertig machen, ist Giovanna froh, nicht mitzumüssen: "Dann können wir immerhin weiterschlafen", murrt sie und zieht sich die Decke über den Kopf.

Beim Adrenalindate klettert die Gruppe durch die Natur, schwimmt in voller Montur mit der Strömung eines Flusses und stürzt sich von einem Felsen ins kalte Nass. Zum Schluss liegen sich alle auf Adrenalin in den Armen und springen im Kreis. Man könnte meinen, dass sich früh aufstehen doch lohnt.

Giovanna droht mit Abreise

Als Giovanna nach dem Date erfährt, dass David erzählt hat, ihm wären Gemeinsamkeiten sehr wohl wichtig, geht ihr "italienisches Temperament" mit ihr durch: "Ich bin doch nicht der Clown hier! Als würde ich mir sowas ausdenken!" Sie werde sich nicht lächerlich machen, schimpft sie weiter. Und kündigt an, nachhause gehen zu wollen. Vorher aber will sie David noch die Meinung sagen.

Bei der Nacht der Rosen erklärt sie ihm, sie habe sich vorgeführt gefühlt. David entschuldigt sich, falls er abweisend gewirkt habe. Das war alles, was Giovanna hören wollte - sie ist auf der Stelle im siebten Himmel, die Abreise vergessen. Auch die anderen Gespräche verlaufen befriedigend: Leyla macht Eindruck mit ihrer Schlagfertigkeit. Yolanda wirkt nach zwei Tequila-Shots als würde sie sich jede Sekunde auf den Bachelor stürzen. Und Alyssa (36) kann endlich los werden, dass sie auf dem Papier noch verheiratet ist.

Fiona hat keine Lust mehr

Dann kommen die Rosen, oder eben auch nicht. Bevor David seine Entscheidung verkünden kann, geht Fiona (29) nach vorne und verabschiedet sich, es würde einfach nicht passen. David scheint ein bisschen schockiert - und erklärt, dass die Rose, die Fiona bekommen hätte, damit einbehalten wird. Es darf also keine Frau "nachrücken". Stattdessen müssen noch zwei gehen, von denen die Zuschauenden bisher eh nicht viel gesehen haben: Manina (30) und Maike (25).