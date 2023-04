"Der Bachelor" in der Klemme: "Ich würde das keinem empfehlen"

Vier Frauen sind noch im Rennen und der Bachelor weiß nicht mehr, wo ihm das Herz steht. Die Dreamdates in Rio de Janeiro helfen ihm bei der Entscheidung auch nur bedingt...

Für die Dreamdates zieht es die "Der Bachelor"-Reisegruppe (mittwochs, 20:15 Uhr, RTL und ) nach Rio de Janeiro. Oder wie David Jackson (32) sagt: "Samba und Ronaldo". Vier Frauen sind noch im Rennen: Chiara (26), Angelina (28), Jetty (25) und Lisa (32). Bevor sich in den Dreamdates so richtig verknallt werden darf, treffen sich alle fünf noch einmal zum Gruppendate vor spektakulärer Küstenkulisse über den Dächern eines Randbezirks.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Nacheinander entführt David die Ladys zu Einzelgesprächen. Mit Lisa fühlt es sich für beide schon "sehr vertraut" an. Mit Jetty kommt man überein, dass weder sie noch David damit gerechnet hätten, dass sie so lange in der Show bleibt. Mit Chiara windet sich David weiterhin um die nötige Aussprache. In der letzten Folge hatte eine Kandidatin ihn vor ihr gewarnt - wovon sie noch immer nichts weiß. Danach turtelt David weiter zu Angelina. Zwischen den beiden "sind schon Gefühle da", wie sie sagt. Und auch er muss sich zusammenzureißen, "sie nicht einfach zu packen".

Das kann er dafür beim ersten Dreamdate. Auf einem Boot unter gar nicht so sonnigem Himmel trinken die beiden Sekt und sprechen darüber, wie sicher und nah sie sich beieinander fühlen. Es wird gelacht, gekuschelt und viel geknutscht. "Das passt einfach alles", meint David und attestiert sich "mehr als nur Schmetterlinge im Bauch". Angelina kriegt es bei all den Gefühlen langsam mit der Angst zu tun: "Mir wäre es ganz recht, ich würde ihn noch nicht so gerne mögen. Dann wäre es einfacher, wenn man doch nicht weiter kommt."

Aussprache mit Chiara: "Das ist schwach"

Als nächstes kommt das Date mit Klärungsbedarf. Mit einer alten Straßenbahn fahren die beiden durch Rio. Dass David irgendetwas beschäftigt, merkt mittlerweile auch Chiara. In einem Café rückt er endlich mit der Sprache raus: "Eine Sache wurde mir zugetragen bei der letzten Nacht der Rosen: Dass du vor den Kameras anders bist..." Chiara ist schockiert, dass ihre "Bachelorette"-Bewerbung, über die sie offen gesprochen hat, hinter ihrem Rücken gegen sie verwendet wurde: "Andere schlecht zu machen und Lügen zu verbreiten in einer Situation kurz vor einer Entscheidung, das ist schwach".

Für David ist Chiaras "Bachelorette"-Bestrebung allerdings gar kein Problem: "Die Tatsache, dass sie sich als Bachelorette beworben hat, hat gar nichts mit unserer Sache zu tun." Wäre das endlich geklärt. Jetzt wirklich Dreamdate - Spaziergang, Ausblick übers Meer bis zum Zuckerhut und Zukunftsgespräche. David hat langsam ein Problem: "Es geht wirklich in die Richtung, dass ich vier Frauen super gerne habe..."

Gegen das Gefühlschaos hilft sicher noch ein Date: Jetzt ist Jetty dran, für die es sogar das erste Einzeldate ist. Sie stoßen am Strand an und reden über Kinderwünsche und Vertrauensprobleme. Die Verabschiedung fällt sichtlich schwer, David schlägt schelmisch vor, dass sie einfach vor den Kameras davonlaufen: "Wir konnten unsere Hände, Arme und Lippen nicht voneinander lassen." Auch Jetty ist enttäuscht, dass es schon vorbei ist: "Man will einfach mehr von dem Menschen."

Lisas Abenteuerlust: "Das ist schon nervig"

Zum Schluss geht es mit Lisa und einem Helikopter in die Luft. Das reiselustige Paar ist vor allem damit beschäftigt, den Ausblick zu genießen, mit der Christus-Statue auf dem Corcovado als Highlight. Dass Lisa die Frau ist, die David am meisten ähnelt, ist mittlerweile auch ihm klar: "Ich glaube, egal was man mit dir macht, zu 90 Prozent hast du das schon gemacht. Normalerweise wird das mir immer nachgesagt - das ist schon nervig." Nach dem Date schwärmt der Bachelor, "schon ein bisschen verschossen" zu sein.

Die Entscheidung, die nach dem Heimflug in Düsseldorf getroffen wird, stellt den Junggesellen erwartungsgemäß vor eine emotionale Herausforderung: "Ich befinde mich in der Situation, dass ich Gefühle für mehrere Frauen habe. Ich weiß nicht weiter." Und: "Ich würde das keinem empfehlen." Entscheiden kann er sich dann aber doch - gegen Jetty. Sie konnte mit ihrem einzigen Date nicht nachholen, was David mit den anderen Frauen schon erlebt hat.