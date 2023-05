"Der Bachelor": Diese Ex-Rosenkavaliere machten nach der Show Karriere

Nicht jeder Rosenkavalier bei "Der Bachelor" fand im Kuppelformat die große Liebe. Nach der Show konnten die Gentlemen allerdings ihre Karriere voranbringen. Das sind die erfolgreichsten Kandidaten der Sendung.

Im Finale von "Der Bachelor" bei RTL ( ) am 10. Mai entscheidet sich, wem das Herz von David Jackson (32) gehört. Um nach dem Kuppelformat erfolgreich im Geschäft zu sein, muss es allerdings nicht zwangsläufig auch mit der Liebe funktionieren. Das beweisen die ehemaligen Rosenkavaliere, die nach der Show als Influencer durchstarteten.

Niko Griesert (32) wird den Zuschauerinnen und Zuschauern als der "Bachelor" in Erinnerung bleiben, der sich nicht entscheiden konnte. Zur Wahl standen 2021 Mimi Gwozdz (29) und Michele de Roos (29). Am Ende fiel diese auf Gwozdz, die dann aber doch nicht die Richtige für ihn war. Er wechselte zu de Roos und bezog mit ihr kurze Zeit später eine gemeinsame Wohnung in Köln. Im Sommer 2022 folgte die Trennung. Seine Karriere läuft dafür umso besser. Inzwischen kann sich der Ex-"Bachelor" über rund freuen. Dort zeigt er sich oft mit Tim Stammberger (28), der nach seiner "Bachelorette"-Teilnahme ebenfalls als Influencer aktiv ist. In Griesert Profil steht noch sein ursprünglicher Beruf: In Osnabrück war er im IT Project Management tätig.

Mangold verkauft seine persönlichen Videobotschaften

Andrej Mangold (36) unterhält täglich beinahe . 2019 entschied er sich im Finale der Show für Jennifer Lange (29). Die Beziehung scheiterte nach der Teilnahme am "Sommerhaus der Stars". Danach war er in der Show "Kampf der Realitystars" zu sehen. 2022 hat es der Ex-Rosenkavalier mit seinem Disco-Projekt "Hello the Club" auf Mallorca in die Schlagzeilen geschafft, von dem er sich nur drei Monate nach der Eröffnung wieder verabschiedete. Arbeitslos ist er allerdings nicht: Der 36-Jährige hat verschiedene Einnahmequellen, wie auf Instagram zu lesen ist. Mangold ist als Coach tätig, der seine Schützlinge in Sachen Gewichtsabnahme, Muskelaufbau und gesunder Lebensstil beraten kann. Außerdem verkauft das TV-Gesicht inzwischen persönliche Videobotschaften. Preislich kann man ein Video des Stars ab 44 Euro erwerben.

Sebastian Pannek (36) ist auch in der Liebe erfolgreich. Er hat sich in der siebten "Bachelor"-Staffel in Clea-Lacy Juhn (31) verliebt. Die beiden waren anderthalb Jahre ein Paar. Danach lernte er die frühere "Bachelor"-Kandidatin Angelina Heger (31) kennen und lieben. Inzwischen sind sie verheiratet und haben zwei Kinder zusammen. Doch nicht nur seine kleine Familie macht ihn glücklich. Er ist außerdem der "Bachelor" mit den meisten haben den ehemaligen Rosenkavalier abonniert. Seine Frau hat ihn jedoch übertrumpft. Ihr folgen 721.000 Interessierte.

Der Ur-Bachelor zeigt TV-Präsenz

Paul Janke (41) hat mit . Trotzdem ist er nicht mehr aus der deutschen Fernsehlandschaft wegzudenken. Heute ist Janke als der Ur-Bachelor bekannt. 2018 suchte der 41-Jährige bei "Bachelor in Paradise" erneut nach der großen Liebe. Nachdem er sie dort nicht finden konnte, berät er die Kandidaten seither als Barkeeper und ist ein fester Teil der Show geworden. 2023 greift Paul Janke wieder aktiv ins Reality-TV-Geschehen ein, denn er nimmt derzeit am RTLzwei-Format "Kampf der Realitystars" teil. Dort kämpft er mit 22 anderen Promis um den Titel "Realitystar des Jahres" und ein Preisgeld von 50.000 Euro.