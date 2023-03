"Der Bachelor" 2023: David Jackson verteilt die ersten Rosen

Der neue Bachelor, David Jackson, sucht in der 13. Staffel bei RTL die Liebe. Schon in der ersten Folge müssen drei Frauen gehen, da heißt es Auffallen um jeden Preis. Manchmal bringt aber auch ein Rosé die Rose.

Auch in der 13. Staffel von "Der Bachelor" (mittwochs, 20:15 Uhr, RTL und ) möchte eine einsame Männerseele mit der nächsten Liebe endlich "ankommen". Diesmal heißt der Auserwählte David Jackson (32), ist Halb-US-Amerikaner, gebürtiger Stuttgarter und gelernter Versicherungskaufmann. Aktuell arbeitet als Content Creator und lebt in Dubai. Und die Bachelor-Rolle liegt ihm, das macht die erste Folge schon gut klar. Darin verrät auch seine Mutter: "Du bist ja nicht ganz unvorbereitet. Die Freundinnen deiner Schwestern kamen ja irgendwann auch nur noch wegen dir."

In Mexiko sucht David unter 23 Frauen nun die "Eine". Zuerst muss die aber einen gefühlt 500 Meter langen Roter-Teppich-Parcours mit mehreren Stufen ohne Stolpern hinter sich bringen. David feuert die aufgeregten Damen dabei immerhin liebevoll an. Die interessantesten Charaktere drängen sich schnell auf: Alyssa (36) studiert Theologie und kündigt direkt an, den Bachelor nicht küssen zu wollen, so lange er noch andere Frauen küsst. Andererseits verliebt sie sich schnell, das könnte also schwierig werden.

Yolanda: Prinzessin mit Potential

Yolanda (26) ist "sozusagen" die Thronfolgerin eines Stammes aus Ghana. Zudem warnt sie die anderen Frauen vor, dass sie "schon was sagen" werde, wenn ihr was "auf den Senkel geht". Eine Prinzessin, die sich nicht zurückhalten will - vielversprechend!

Tanzlehrerin Fiona (29) redet gerne viel und verrät noch im Auto ihre oberste Dating-Regel: "Es entwickelt sich nichts." Soll heißen: Entweder es funkt direkt oder es passiert nichts mehr. Beim ersten Treffen mit David passiert allerdings ganz schön viel: Fiona hat einen Ghettoblaster dabei und bringt dem Bachelor direkt ein paar Schritte bei. Die anderen Frauen im Hintergrund sind beeindruckt: "Ja wow ey, das vibed!" Und auch der Bachelor findet: "Toller Auftritt!"

Die etwas eingeschüchterte Leyla (26) bringt schon im Vorabvideo den besten Spruch: "Ich habe verschiedene Facetten in mir, also manchmal denk ich mir selbst: Hallo, herzlich Willkommen, dich kenn ich auch noch nicht!" Zur Begrüßung bringt sie Kamera und Fotoalbum mit, noch auf dem roten Teppich macht das Paar sein erstes Selfie. Süße Idee wie der Bachelor findet: "Ich mag sowas."

Die erste Favoritin: Lisa M.

Davids vorerst eindeutige Favoritin scheint aber Lisa M. (32) zu sein. Sie liebt Motorrad fahren, den Ballermann und vor allem das Reisen. Und sie ist die einzige Frau, die die riesige Villa hinter David gar nicht bemerkt, weil sie so auf den Bachelor fixiert ist. Die beiden verquatschen sich auch sofort und sprechen noch auf dem Teppich länger als alle anderen. David: "Beeindruckt, ich bin wirklich beeindruckt. War schon so ein Wow-Moment."

Dann kann die Party endlich losgehen und die verschiedenen Flirtstrategien können ausgepackt werden: Journalistin Chiara (26) kommt rüber wie bei einem gut vorbereiteten Vorstellungsgespräch. Saskia (29) setzt auf lustig gemeinte Beleidigungen und bringt den Bachelor damit etwas aus dem Konzept. Fiona reißt das ganze Gruppengespräch an sich und macht dem Bachelor unmissverständlich klar, dass sie extreme Höhenangst hat und aus keinem Flugzeug springen wird.

Danielle kellnert für David

Für Unterhaltung sorgen Danielles (28) zaghafte Versuche, den Bachelor zu einem Gespräch abseits der Gruppe zu bewegen. Zuerst ist sie zu zögerlich, dann wird sie immer wieder vertröstet. Schließlich hat sie eine Idee und holt sich den Rat der anderen ein. Ob es komisch wäre, ihm jetzt einen Drink zu bringen? Die anderen: "Mach doch!" Sobald sie sich auf den Weg macht sind sich alle allerdings einig: "Würd ich nicht fühlen." Danielle fühlt es aber sehr, bringt ihm ein Glas Rosé, während er mit anderen Frauen redet. Immerhin: David freut sich und drückt ihr gleich noch sein leeres Glas in die Hand.

Nach der obligatorischen Tanzeinlage, die wohl eine Party andeuten soll, zieht David sich zur ersten Entscheidung zurück. Leicht fällt es ihm nicht: "23 Frauen oder 230 Frauen - ich weiß es gar nicht mehr!" Entscheiden kann er sich trotzdem. Die erste Rose, immer ein Anzeichen dafür, dem Star des Abends besonders im Gedächtnis geblieben zu sein, geht an Tänzerin Fiona.

Drei Frauen konnten beim ersten Eindruck keinen Eindruck hinterlassen und müssen gehen. Immerhin: Danielle ist nicht darunter. Sie bekommt dank des Rosès eine Rose. David: "Dein Drink heute kam genau zur richtigen Zeit!"