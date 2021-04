"Denn sie wissen nicht, was passiert!": Günther Jauch fehlt am Samstag

Günther Jauch verpasst die jüngste Ausgabe der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert!". Der Moderator ist krank.

Günther Jauch kann nicht an "Denn sie wissen nicht, was passiert!" teilnehmen.

Die neueste Ausgabe der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" muss ohne Moderator Günther Jauch (64) auskommen. Er wird der Liveshow am Samstagabend (10. April, 20:15 Uhr, auch bei ) aus gesundheitlichen Gründen nicht beiwohnen können.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Für Ersatz soll gesorgt sein. Wer für Jauch in der Show einspringen wird, ist bislang aber noch nicht bekannt. Dieses Geheimnis wird laut Senderangaben erst am Samstag in der Liveshow gelüftet. Für die beiden weiteren Ausgaben, die am 17. April und 24. April geplant sind, scheint Jauch vermutlich wieder zur Verfügung zu stehen. "Ich bin zuversichtlich, dass ich bei der Sendung am 17. April wieder dabei bin", sagt er. Bis dahin müssen Barbara Schöneberger (47) und Thomas Gottschalk (70) vorerst ohne ihren Kollegen auskommen.