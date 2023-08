Das sind die ersten Promis der Reality-Krimi-Show "Die Verräter"

TV-Stars wie ChrisTine Urspruch und Claude-Oliver Rudolph, dazu Ex-Handballer Pascal Hens und Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack: Diese sieben Stars sind die ersten Kandidaten der neuen RTL-Show "Die Verräter - Vertraue Niemandem" mit Gastgeberin Sonja Zietlow.

Die erste Promi-Fuhre für "Die Verräter - Vertraue Niemandem" ist da. RTL hat die ersten sieben Kandidatinnen und Kandidaten der neuen Reality-Krimi-Show bekannt gegeben. Insgesamt kämpfen ab dem 20. September 2023 insgesamt 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit- und gegeneinander um 50.000 Euro. Unter ihnen sind drei Verräter, die sich den Schatz alleine unter den Nagel reißen wollen.

"Tatort" und mehr: Vier Schauspieler bei "Die Verräter"

Der Großteil der ersten sieben Kandidaten rekrutiert sich aus Schauspielern. "GZSZ"-Star Susan Sideropoulos (42) ist genauso dabei wie "Tatort"-Star ChrisTine Urspruch (52). Weitere Darsteller im Schloss in Südfrankreich: Das aus "Das Boot" oder "James Bond 007 - Die Welt ist nicht genug" bekannte Raubein Claude-Oliver Rudolph (66) und Florian Fitz (55). Letztgenannter hat in zahlreichen Serien und TV-Filmen mitgewirkt. Seit 2017 ist er Teil der ZDF-Serie "Bettys Diagnose".

Neben der Schauspielriege, die bei dem Format eventuell Vorteile haben könnte, wagen sich drei weitere Stars an das Experiment. Rapper Jalil (36) ist darunter das wohl unbeschriebenste Blatt. Der ehemalige Handball-Nationalspieler Pascal Hens (43) gibt sich nach "Let's Dance" bei der nächsten RTL-Show die Ehre. Und Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (30) will sich ein gutes Jahr nach der Trennung von Stefan Mross (47) eigenständig zeigen.

"Die Verräter - Vertraue Niemandem": So funktioniert die neue RTL-Show

Das Konzept von "Die Verräter - Vertraue Niemandem" erinnert an das Partyspiel, das als Werwölfe oder Mafia bekannt ist. Aus den 16 Kandidatinnen und Kandidaten wählt Spielleiterin Sonja Zietlow (55) heimlich drei Verräter aus. Sie dürfen jede Nacht einen der anderen Teilnehmer, in der Terminologie der Sendung "Loyale" genannt, eliminieren. Die Loyalen müssen hingegen einen Verräter enttarnen. Anders als die Promis wissen die Zuschauer von Anfang an, wer die faulen Äpfel sind.

"Die Verräter" läuft ab dem 20. September immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTL. Bei RTL+ sind die ersten beiden Folgen der Adaption eines niederländischen Erfolgsformats schon am 13. September zu sehen.