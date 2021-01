Darum sitzt Michael Wendler trotz seines Abgangs in der "DSDS"-Jury

Wenn am 5. Januar "Deutschland sucht den Superstar" in die 18. Staffel startet, dann wird auch Michael Wendler als Jurymitglied in der Castingshow zu sehen sein. Darum hat sich der Sender bewusst dazu entschlossen, den Schlagersänger trotz seines Abgangs zu zeigen.

05. Januar 2021 - 11:35 Uhr | (jru/spot)

Die Jury startet zu Beginn der Staffel noch zu viert. V.l.n.r.: Dieter Bohlen, Maite Kelly, Mike Singer und Michael Wendler. © TVNOW / Stefan Gregorowius