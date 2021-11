Daniela Katzenbergers Tochter singt als Engel für Florian Silbereisen

Beim "Adventsfest der 100.000 Lichter" mit Florian Silbereisen wird ein ganz besonderer Weihnachtsengel sein Bühnen-Debüt feiern: Sophia Cordalis, die Tochter von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis.

An diesem Samstagabend (27. November) wird die sechsjährige Tochter von Daniela Katzenberger (35) und Lucas Cordalis (54) ihren ersten großen Fernsehauftritt hinlegen. Gemeinsam mit ihren berühmten Eltern gibt Sophia als Weihnachtsengel in Florian Silbereisens (40) Show "Adventsfest der 100.000 Lichter" (20:15 Uhr, das Erste) den Klassiker "Jingle Bells" zum Besten, berichtet .

bereits ein süßes Bild mit ihrer Tochter im Engelskostüm veröffentlicht, das im Rahmen der TV-Aufzeichnung entstanden ist. Und in einer Instagram-Story bezeichnete sich die "Katze" angesichts der Bühnen-Premiere ihrer Tochter als "stolze Mutter".

"Musik im Blut"

Auch Vater Cordalis ist "stolz wie Oskar auf Sophia. Bei dem Auftritt habe ich ein Tränchen im Auge", wie er "Bild" verriet. Zudem ist er sich sicher: "Costa schaut uns von oben zu und ist genauso stolz wie ich auf seine Enkelin." Sophias Großvater, Schlagerstar Costa Cordalis, verstarb 2019 im Alter von 75 Jahren. Ob Sophia in die Fußstapfen ihres berühmten Opas schlüpfen will? "Ich sehe ja, wie wohl sie sich auf der Bühne fühlt", so Cordalis. "Sophia hat einfach Musik im Blut."

Gemeinsam mit vielen weiteren Stars läutet "Adventsfest der 100.000 Lichter"-Moderator Florian Silbereisen am Vorabend zum ersten Advent die Weihnachtszeit ein. Unter den Gästen sind unter anderem auch Andrea Berg, Andreas Gabalier, Roland Kaiser, Howard Carpendale, Kai Pflaume, die No Angels, Rolf Zuckowski sowie die Kelly Family. Feierlicher Höhepunkt der Eurovisionsshow wird das Eintreffen des Friedenslichts aus der Geburtsgrotte in Bethlehem.