Cosimo und Gigi: Zwei Deutsch-Italiener erobern das Dschungelcamp

Cosimo Citiolo und Gigi Birofio sind die Klassenclowns und Publikumslieblinge in der aktuellen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Die beiden Kandidaten haben trotz großem Altersunterschied mehr gemeinsam als nur ihre italienischen Wurzeln.

Zwei Deutsch-Italiener sind bisher die unangefochtenen Publikumslieblinge von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Cosimo Citiolo (40) und Gigi Birofio (23) unterhalten die Zuschauer mit herrlichem italienischen Gefluche und einer sympathischen, direkten Art.

Zudem gefallen die häufig und vorschnell als TV-Machos titulierten Kandidaten mit ihrer Offenheit gegenüber den anderen Teilnehmern - ob die schwul (Papis), Transgender (Jolina) oder Esoteriktanten (Jana) sind.

Cosimo und Gigi sind die Favoriten von Moderator Jan Köppen

Für Dschungelcamp-Moderator Jan Köppen (39) sind Cosimo und Gigi sogar die Favoriten. Beide sind für ihn Underdogs, die nach Respekt streben - und dabei mit Durchhaltevermögen und Toleranz punkten.

Wie stehen nun ihre Chancen? Beide sind zugegeben nicht unbedingt die hellsten Kerzen auf der Kotzfruchttorte. Aber Einfachheit hat im Dschungelcamp noch nie geschadet. Im Gegenteil. Mit Joey Heindle (29), Evelyn Burdecki (34) und zuletzt Filip Pavlovic (28) gewannen bereits simple, aber sympathische Stars.

Cosimo könnte sich auf dem Weg zum Dschungelthron aber selbst stoppen. Der Entertainer ist immer für einen Ausraster gut, der sich vor allem gegen ihn selbst richtet. Im "Sommerhaus der Stars", wo er 2022 schon als Sympathieträger überraschte, wollte er kurz vor Schluss hinschmeißen, weil er sich ein Weiterkommen nicht zutraute. Und Gigi könnte zu faul für die Krone sein, wie sein Fürsprecher Jan Köppen befürchtet.

Stripper aus Schwaben - wer sind eigentlich Gigi und Cosimo?

Trotz des Altersunterschieds von fast 20 Jahren haben Cosimo und Gigi mehr gemeinsam als die italienische Herkunft ihrer Eltern. So stammen beide aus Baden-Württemberg. Cosimo ist in Stuttgart geboren, Gigi mit dem Namen Luigi in Pleidelsheim im Speckgürtel der Landeshauptstadt.

Beide sind typische Gewächse des Reality-Fernsehens der letzten 20 Jahre. Sie nahmen bei einer TV-Show teil und blieben im Geschäft hängen. Als schillernde, unterhaltsame Persönlichkeiten wurden sie immer wieder gebucht.

Cosimo trat 2005 erstmals als Kandidat von "Deutschland sucht den Superstar" in Erscheinung. Vorher arbeitete der Italo-Schwabe als Go-Go-Tänzer. Trotz Ablehnung wegen seiner mangelnden Gesangskünste kam der selbsternannte "Checker vom Neckar" immer wieder zum Casting. Er wurde zum zweiten "Kultkandidat" von DSDS hinter Menderes Bağcı (38) - der übrigens auch schon Dschungelkönig wurde ... Neben seiner DSDS-Zeit tingelte Cosimo durchs Fernsehen, war etwa bei "Big Brother". Nach ein paar Jahren Promipause tauchte er 2021 als Kandidat von "Kampf der Realitystars" wieder auf - dort allerdings noch nicht so sympathisch wie heute im Dschungel. Mit seiner Partnerin Nathalie Gaus sicherte er sich 2022 den vierten Platz im "Sommerhaus der Stars".

Auch Gigi arbeitete einst als Stripper. Gelernt hat er aber einen anständigen Beruf. Er ist Industrieelektroniker. Viel mehr weiß man über Gigis Vorleben nicht. Es gibt noch nicht einmal einen Wikipedia-Eintrag zu ihm. Heute macht Gigi "Fernseher", wie er im Dschungel sagte. Bei "Ex on the Beach" oder "Temptation Island" verkörperte er den Casanova, die Frauen flogen auf ihn. Sex vor der Kamera ist kein Problem für ihn. Schließlich sehe man dabei eh nur "ein Eichhörnchen unter der Decke", wie er mit einer seiner unvergleichlichen Metapher erzählte. Mit seiner ehemaligen Partnerin Michelle Daniaux nahm er 2022 an der RTL-Show "Prominent getrennt" teil.