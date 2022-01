Chris Noth aus Finale geschnitten: Cynthia Nixon begrüßt Entscheidung

Cynthia Nixon hat sich zur Entscheidung, Chris Noth nach Missbrauchsvorwürfen aus dem Finale von "And Just Like That..." zu schneiden, geäußert. Sie sei "froh" darüber, dass die Änderungen möglich waren und "sehr stolz" auf die Show.

"And Just Like That..."-Star Cynthia Nixon (55) begrüßt die Entscheidung, Chris Noth (67) wegen Missbrauchsvorwürfen aus dem Finale der Serie zu schneiden. erklärte die Schauspielerin, die in der Serie Miranda Hobbes verkörpert: "Ich denke, wir sind sehr froh, dass diese Änderungen gemacht werden konnten." Sie sei "sehr stolz" auf die Show und wolle nicht, dass die Zuschauer "abgelenkt" würden.

Missbrauchsvorwürfe von zwei Frauen

Noth war in der ersten Folge des "Sex and the City"-Spin-offs in seiner Rolle als John James "Mr. Big" Preston zu sehen, starb allerdings den Serientod. Im Finale der ersten Staffel hätte es ein kurzes Wiedersehen mit dem Darsteller geben sollen. Noth und "AJLT"-Hauptdarstellerin Sarah Jessica Parker (56) hatten dafür Szenen in Paris gedreht.

Diese sollen es jetzt aber nicht in die Finalfolge schaffen, . Kurz nach der Ausstrahlung der ersten Folgen der Serie im Dezember 2021 warfen zwei Frauen dem Schauspieler sexuellen Missbrauch vor. Chris Noth bestreitet die Vorwürfe.