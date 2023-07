"Bachelorette" im Gefühls-Looping: Zwischen Flirt-Spaß und Mama-Frust

Bei "Bachelorette" Jenny fließen in der dritten Folge die Tränen. So sehr sie ihre Dates genießen will, so sehr vermisst sie ihr "ganz normales Mama-Leben". Beim Action-Dreh kommt es zum Filmkuss mit Kandidat Jesaia. Und ein neuer Kandidat aus L.A. erregt Jennys Aufmerksamkeit.

Und... Action! In der dritten Folge (mittwochs, 20:15 Uhr, RTL und vorab auf ) fliegen die Gefühle Loopings mit der "Bachelorette". Ihr innerer Konflikt - Mutter vs. Single - führt Jennifer Saro (27) kurz ins Tal der Tränen. Gemeinsam mit den Jungs dreht sie einen Actionfilm - inklusive kribbeliger Kuss-Szene. Einer der bislang auffälligsten Kandidaten denkt über seinen vorzeitigen Abschied nach. Und ein mysteriöser Neuer aus L.A. schmuggelt sich undercover ans Set.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Kuss-Szene mit dem Favoriten

Wohin schlägt das Baro-Meter aus? Kandidat Baro (25) hat das Feld der Bewerber bislang kräftig aufgemischt. Nun sinniert er über seinen Exit aus der Show, weil Jenny vielleicht doch nicht sein Typ ist. Mit Jennys Einladung zum Gruppendate vertagt Baro seine Entscheidung.

Jenny hat zwei Stuntmen engagiert, die mit ihr und den Jungs an einem Traumstrand Kampftechniken einstudieren. Einige Kandidaten sollen beim Action-Dreh endlich "mehr aus sich herauskommen." Als Barkeeper getarnt beobachtet Markus (31), Schauspieler aus L.A., die Konkurrenz: Beim Wasserkampf "prügeln" Baro und Yannick (30) in bester Spencer-Hill-Tradition so glaubwürdig aufeinander ein, dass Jenny über ihren Einsatz jubelt: "mega!"

In der zweiten Szene kommt es zum Filmkuss. Jenny kürt Jesaia zu ihrem Kusspartner - da stimmt der "Vibe" und die Vertrautheit der beiden wächst. Genau wie der Neid der übrigen Darsteller. Zum Schluss schaltet sich Schauspiel-Profi Markus ins Geschehen ein. Der Schnuckel-Spion überzeugt Jenny gleichsam mit seinen blauen Augen und darstellerischen Künsten.

"Nur Gemeinsamkeiten" zwischen Fynn und Jenny

Beim Einzeldate des Tages erhält Jenny für ihr Aussehen von Fynn "eine Fünfzehn von zehn". Der Lüneburger, der mit "Mäuschen"-Frauen nichts anfangen kann, ist für Jenny ein Mann mit "Potenzial". "Glaubst du an die wahre Liebe?" Mit dem Gespräch über allerlei Beziehungsthemen, das beide im "Flow" absolvieren und das "nur Gemeinsamkeiten" zutage fördert, katapultiert sich Fynn in den engsten Favoritenkreis. Kribbelfaktor: sehr hoch.

Holpriges Date am ebenmäßigen Zuckerstrand

Am nächsten Tag ist alles für ein weiteres, unvergesslich romantisches Date angerichtet: zwei schöne Menschen - Jenny und Pedro (31) - vor traumhafter Meereskulisse. Doch es wird holprig am ebenmäßig weißen Zuckerstrand. Haben sich beide im Heli noch verquatscht, ringt der Hamburger beim Vier-Augen-Date nach Worten. Selbst Standard-Fragen à la "Was ist dir in einer Beziehung wichtig?" kommen ihm kaum über die Lippen. Dabei ist Pedro für Jenny das "Paradebeispiel" eines optischen Volltreffers. "Paradebeispiel?" - nie gehört. Pedro redet sich um Kopf und Trapezmuskel. Erde an Pedro? Sein Fazit: "Tolles Gespräch, schöne Frau." Jenny dagegen spürt "aktuell keine Anziehung", auch weil ihr der Sicherheitstechniker das Gefühl der Sicherheit schuldig bleibt. Wie wohltuend - für Jenny -, dass acht weitere Jungs das Date der beiden crashen.

Mama-Jammer vor der Nacht der Rosen

Nach dem Gruppendate und vor der Nacht der Rosen fließen bei Jenny die Tränen einer Mutter. Ihr innerer Kampf flammt auf. In der einen Ecke: Single-Jenny, die die Dates genießen möchte. In der anderen: "Keksis" Mutter, die ihr "ganz normales Mama-Leben" vermisst.

In der Nacht der Rosen nimmt Baro Jenny als Erster zur Seite - und alle erwarten, dass er freiwillig seinen Hut nimmt. Stattdessen will er Jenny "noch näher kennenlernen". Gianluca (27), dessen Mutter einen Schuhladen betreibt, stellt Schuh-Rabatte für "Keksi" in Aussicht. Ob das zieht? Flirt-Profi Alex (27) überreicht Jenny ein Notizbuch als Geschenk. Nicht etwa mit seinen poetischen Ergüssen gefüllt, sondern leer: "Du kannst hier deine Gedanken reinschreiben", lautet sein heißer Tipp.

Am Ende des entspannten Abends erhält Yannick, "Mann mit den 30 Gesichtern", die erste Rose. Verabschieden müssen sich dagegen Kinan und Baro, dem Jenny damit seine Entscheidung abnimmt. Gianluca erhält die letzte Rose und kann seine Mission "Kinderschuhe für Keksi" weiter verfolgen.