"Bachelor in Paradise": Diese Paare sind noch zusammen

Zum vierten Mal bekommen in diesem Jahr verschmähte Singles aus dem "Bachelor"- und "Bachelorette"-Kosmos bei "Bachelor in Paradise" eine zweite Chance auf die Liebe. Diese Paare sind dank der Show noch immer zusammen.

"Bachelor in Paradise" gibt verschmähten "Bachelor"-Kandidatinnen und "Bachelorette"-Kandidaten eine zweite Chance auf die große Liebe. Ab 3. November können Zuschauerinnen und Zuschauer mitverfolgen, wer dieses Mal im Dating erfolgreicher sein wird als bei der vorherigen Kuppelshowteilnahme. Schon drei Mal verirrten sich Singles bisher auf die Liebesinsel. Das ist die Erfolgsquote der bisherigen "Bachelor in Paradise"-Paare.

Die vorangegangenen Staffeln haben bewiesen: Dass zwei Kandidaten als Paar aus dem Finale der Show gehen, bedeutet nicht automatisch, dass die Liebe auch in der echten Welt Früchte tragen wird. Oftmals endeten die Beziehungen, die auf der Liebesinsel begonnen haben, kurz nach Ausstrahlung. Besondere Dramen gab es dabei etwa bei Evelyn Burdecki (34) und Domenico de Cicco (39) sowie Michi Bauer (31) und Natalie Stommel (33). Denn sowohl de Cicco als auch Bauer nahmen als vergebene Männer an dem Format teil und kehrten nach der Show zu ihren damaligen Partnerinnen zurück. Besonders pikant: Domenico de Cicco und seine damalige Freundin wurden wenige Monate später Eltern. Michi Bauer nimmt in diesem Jahr ein zweites Mal an "Bachelor in Paradise" teil.

Serkan Yavuz fand auf den zweiten Anlauf die große Liebe

Mehr Glück in der Liebe dank "Bachelor in Paradise" hatte Serkan Yavuz (29). Er ging gleich zwei Mal mit einer neuen Partnerin aus dem Format. 2019 traf er auf der Liebesinsel auf Carina Spack, die bereits zum dritten Mal in einem "Bachelor"-Format nach der Liebe suchte. Yavuz hatte hingegen kurz zuvor bei "Bachelorette" Gerda Lewis (29) sein Glück versucht. Er und Spack schafften es bis in das Finale von "Bachelor in Paradise" und zählten zu den Gewinnern. Nach rund einem Jahr trennten sich die Influencer. Es folgte eine öffentliche Schlammschacht in den sozialen Medien. Diese gipfelte in der gemeinsamen Teilnahme an "Prominent getrennt" 2021.

Noch im selben Jahr gab es nach dem öffentlichen Beziehungsdrama ein Happy End für Yavuz. Er nahm ein zweites Mal an "Bachelor in Paradise" teil und verliebte sich dort in Samira Klampfl (28). Sie buhlte, wie auch Spack, einst um "Bachelor" Daniel Völz (37). Klampfl und Yavuz verließen die Sendung als Paar und machten alsbald Nägel mit Köpfen. Sie zogen zusammen und sind seit Mai dieses Jahres .

Christina Grass und Marco Cerullo: Eine Liebe für die Reality-TV-Ewigkeit?

Auf der thailändischen Liebesinsel knisterte es 2019 zwischen Christina Grass (34) und Marco Cerullo (33). Grass buhlte im selben Jahr noch um die Rosen von Andrej Mangold (34). Cerullo wollte 2017 das Herz von Jessica Haller (32) erobern. "Bachelor in Paradise" verließen die beiden schließlich als Paar. Nach seiner Teilnahme an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" 2020 machte Cerullo Grass live vor einem Millionenpublikum einen Heiratsantrag. Ende des Jahres gab das Paar überraschend seine Trennung bekannt, fand aber wenige Wochen später wieder zusammen. Seitdem tingelte das Paar noch durch zwei weiteren Reality-TV-Shows.

2021 nahmen Grass und Cerullo an der zweiten Staffel der RTL+-Show "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" teil. Dort belegten sie den zweiten Platz. 2022 ging es . Abermals erreichten sie dort den zweiten Platz und verloren gegen das "Bauer sucht Frau"-Paar Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22).

Liebe auf den zweiten Blick? Denise Hersing und Lorik Bunjaku

In der dritten Staffel von "Bachelor in Paradise" 2021 gingen Denise Hersing (26) und Lorik Bunjaku (25) einen Flirt miteinander ein. Beide waren im selben Jahr zuvor bereits beim "Bachelor" beziehungsweise der "Bachelorette" zu sehen. Doch schon auf der Insel zogen immer wieder Gewitterwolken in Form von Streits über das neue Liebesglück auf. Als die Flugbegleiterin die Show wegen gesundheitlicher Gründe verlassen musste, verließ auch der Industriekaufmann freiwillig das Paradies. Doch fruchtete aus dem Flirt keine Beziehung, wie die Teilnehmenden in der Wiedersehens-Sendung der dritten Staffel bekanntgaben.

In diesem Jahr trafen Hersing und Bunjaku dann bei der RTL+-Show "Ex on the Beach" erneut aufeinander. Es folgte eine Aussprache und die Erkenntnis, dass sie nicht ohneeinander sein können. Dieses Mal gab es ein Happy End: Ende August , dass sie mittlerweile ein Paar sind.

