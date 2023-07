"And Just Like That...": John Corbett ist als Aidan zurück

"Sex and the City"-Fans mussten lange auf diesen Moment warten: John Corbett ist wieder als Aidan Shaw zurück. Gibt es im Spin-off "And Just Like That..." ein Happy End mit Carrie?

Seit dem Start der zweiten Staffel des "Sex and the City"-Ablegers "And Just Like That..." auf Sky sowie dem Streamingdienst Wow fiebern die Fans vor allem zwei Comebacks entgegen: Kim Cattrall (66) als Samantha Jones und John Corbett (62) als Aidan Shaw. Während Cattralls kurzer Auftritt erst im Staffelfinale zu sehen sein soll, gab Corbett in der vergangenen Folge sein Comeback.

Nachdem Carrie (Sarah Jessica Parker, 58) ihrem Ex-Verlobten in der Folge zuvor eine E-Mail geschrieben hatte, treffen sich die beiden ausgerechnet am Valentinstag zu einem Date. 13 Jahre sind seit ihrem letzten Treffen vergangen, doch die beiden erkennen schnell: Sie sind immer noch auf "einer Wellenlänge". Die Folge endet mit einem leidenschaftlichen Kuss.

Hat ihre Liebe noch eine Chance?

Corbett tauchte das erste Mal als Aidan Shaw in der dritten Staffel von "Sex and the City" auf und blieb bis zur sechsten. Seine Liebe zu Carrie endete zweimal schmerzhaft. Nachdem Carrie ihn mit ihrem späteren Ehemann Mr. Big (Chris Noth, 68) betrogen hatte, wagten sie wenig später einen neuen Anlauf und waren sogar verlobt. Doch ein Happy End gab es zwischen den beiden nicht.

2010 kehrte Corbett für den zweiten Kinofilm der Serie noch einmal in seine Rolle zurück. Aidan ist zu diesem Zeitpunkt ein glücklich verheirateter Familienvater, Carrie mit ihrer großen Liebe Mr. Big verheiratet. Trotzdem kommt es zu einem Kuss, Carrie rennt fluchtartig davon.

Bekommt ihre On-Off-Liebe im Spin-off nun doch noch einmal eine Chance? Carrie scheint nach dem schmerzhaften Tod von Big bereit für eine neue Liebe zu sein und auch Aidan ist nach dem Scheitern seiner Ehe ein freier Mann ..."Ich denke, ich werde in einigen [Folgen] zu sehen sein", kündigte Corbett in einem Interview bereits an.

Auch in dieser Erfolgsrolle kehrt John Corbett zurück

Ein Wiedersehen wird es in Kürze auch mit einer anderen Erfolgsrolle von John Corbett geben. Im September kehrt er in "My Big Fat Greek Wedding 3" auf die große Leinwand zurück. Der 62-Jährige spielt auch in der zweiten Fortsetzung des Überraschungshits aus dem Jahr 2002 Ian Miller, der durch seine Heirat mit Toula (Nia Vardalos, 60) Teil des griechischen Portokalos-Clans wird. Im dritten Teil verschlägt es die Familie zu ihren Wurzeln nach Griechenland, womit sie den letzten Wunsch des verstorbenen Familienpatriarchen Gus (Michael Constantine, 1927-2021) erfüllt.