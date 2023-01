"And Just Like That...": Die ersten Bilder von Carrie und Aidan

Darauf warten Fans seit Monaten: Die ersten gemeinsamen Bilder von Carrie und Aidan in "And Just Like That..." sind veröffentlicht worden. Damit hat nun auch HBO Max das Comeback von John Corbett offiziell bestätigt.

Kommen Carrie (Sarah Jessica Parker) und Aidan (John Corbett) in "And Just Like That..." wieder zusammen?

Nach monatelangen Spekulationen und Gerüchten hat nun endlich auch HBO Max die Rückkehr von John Corbett (61) alias Aidan Shaw beim "Sex and the City"-Ableger "And Just Like That..." bestätigt. dürfen Fans einen ersten Blick auf die Reunion von Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker, 57) und dem Möbeldesigner in der zweiten Staffel werfen, die derzeit noch produziert wird. Und die Schnappschüsse verraten noch ein Detail...

Zu sehen sind Sarah Jessica Parker und John Corbett in ihren altbekannten Serien-Rollen mitten auf einer Straße in New York City. Beide tragen zu ihren Charakteren passende Outfits: Corbett etwa eine schlichte Kombination aus blauer Jeans und praktischer Wachsjacke, Parker natürlich ein stylisches Ensemble aus hohen Samtstiefeln, violettem Blusenkleid, karierter Jacke und einem pinken Cape.

Carrie und Aidan halten Händchen

Ihre Looks geraten allerdings schnell in den Hintergrund, denn viel mehr sticht ins Auge, dass die beiden Händchen halten. Wie von vielen Fans erhofft, könnten Carrie und Aidan also nach dem Tod von Mr. Big (Chris Noth, 68) in der ersten Staffel wieder ein Paar werden. "Psst. Sagt es niemandem", heißt es dazu in dem Post.

Wann die neuen Folgen erscheinen ist bislang noch unklar. Seit März 2022 steht fest, dass es eine zweite Staffel von "And Just Like That..." geben wird. Dass Corbett wieder in seine "SATC"-Rolle schlüpfen wird, ist bis zuletzt immer wieder berichtet, aber nie ganz offiziell bestätigt worden.