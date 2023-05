30-jähriges Jubiläum: Fran Drescher ist bereit für "Nanny"-Reunion

Kommt "Die Nanny" zurück? Zum 30-jährigen Jubiläum der Sitcom gibt es offenbar Pläne. Noch steht der Streik der Drehbuchautoren der Reunion aber im Weg.

"Die Nanny" könnte bald ein TV-Comeback bekommen. Hauptdarstellerin Fran Drescher (65) hat großes Interesse an einer Reunion zum 30-jährigen Jubiläum der Serie im November, wie sie in einem Interview sagte. Die Schauspielerin, die in der 1990er-Jahre-Sitcom die legendäre Nanny Fran Fine spielte, , dass es dafür bereits Pläne gebe. Sie erklärte jedoch, dass der aktuelle Streik der Hollywood-Autoren die Dinge etwas komplizierter gemacht habe.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Vor Beginn des Streiks habe es Gespräche gegeben, so Fran Drescher, "um herauszufinden, was wir tun können, damit die Fans Spaß haben und es spannend ist". Nach dem Streik könne man wieder darüber nachdenken, wie eine "Nanny"-Reunion aussehen könnte, sagte die 65-Jährige weiter. "Wir haben viele Optionen auf dem Tisch und sind für alle irgendwie offen", fügte sie in der Show hinzu. Ob daraus auch mehr entsteht als eine einmalige Reunion?

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Gerüchte halten sich seit Jahren

Schon seit Jahren gibt es Gerüchte über ein Revival von "Die Nanny". 2016 traf sich der Cast Medienberichten zufolge in Dreschers Haus wieder. Vier Jahre später kamen Drescher, Charles Shaughnessy (68), Daniel Davis (77), Lauren Lane (62), Renée Taylor (90), Nicholle Tom (45), Benjamin Salisbury (42), Madeline Zima (37) und andere während der Pandemie zu einer Zoom-Lesung ihrer ersten Folge zusammen. Drescher arbeitet außerdem an einer Musical-Adaption der Show.

Die Serie lief von 1993 bis 1999. Drescher spielte darin eine exzentrische Verkäuferin, die sich um die drei Kinder des reichen Broadway-Produzenten Maxwell Sheffield (Charles Shaughnessy) kümmert. Einen Verbündeten im Hause Sheffield findet Fran in Niles (Daniel Davis), dem Butler der Familie. Die beiden teilen eine tiefe Abneigung gegenüber Maxwells langjähriger Geschäftspartnerin C. C. Babcock (Lauren Lane)...