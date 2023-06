25 Jahre "Sex and the City": Sarah Jessica Parker feiert in New York

Sarah Jessica Parker feierte am Donnerstag gemeinsam mit ihren Co-Stars Cynthia Nixon und Kristin Davis 25 Jahre "Sex and the City" auf einer Veranstaltung in New York City.

Sarah Jessica Parker bei dem Event in New York zum 25-Jährigen der Erfolgsserie "Sex and the City".

Serienstar Sarah Jessica Parker (58) feierte am Donnerstag 25 Jahre "Sex and the City". Zusammen mit ihren beiden Co-Stars Cynthia Nixon (57) und Kristin Davis (58) erschien sie bei einer Veranstaltung in New York City. Die vierte im damaligen Bunde, Kim Cattrall (66), war nicht dabei.

Looks, Schuhe und berühmte Szenen

In der Pop-up-Ausstellung wurden die ikonischen Looks der Serie präsentiert. Parker, die in der Kultserie die Kolumnistin Carrie Bradshaw spielt, posierte in einem glitzernden Paillettenkleid für Fotos unter anderem auf den Stufen einer Nachbildung von Carries Wohnung in der Perry Street 66. , nutzten auch Nixon und Davis die Gelegenheit, Carries Treppe zu erklimmen.

Nixon - die die bisexuelle Anwältin Miranda Hobbes spielt - sah in einem schwarz-weißen Pulloverkleid mit Farbblockmuster ebenfalls sehr schick aus. Davis - die Charlotte York Goldenblatt spielt, eine Kunsthändlerin, die durch ihre religiöse Erziehung in ihrer Sexualität behindert wird - strahlte in einem schwarzen, taillierten Kleid mit Sweetheart-Ausschnitt mit den anderen beiden um die Wette.

Die Damen posierten auch für Fotos vor Kulissen, die von ihren jeweiligen Rollen inspiriert waren. Gezeigt wurden einige ihrer denkwürdigsten Zitate und Bilder aus der Serie. An einer riesigen Wand war zudem Carries berühmte Schuhsammlung ausgestellt - darunter auch ihre geliebten Jimmy-Choo-Heels.

Das Event wurde von HBOs Streaming-Plattform Max präsentiert. Nach der Besichtigung des Pop-ups gingen die Schauspieler und Gäste zu einer exklusiven After-Party.

Warten auf "And Just Like That..."

"Sex and the City" lief von 1998 bis 2004 und wurde 2008 und 2010 um zwei Filme erweitert. Das Serien-Spin-off mit dem Titel "And Just Like That..." feierte im Dezember 2021 Premiere mit der ersten Staffel. Die zweite Staffel ist in Deutschland ab dem 22. Juni auf Sky und beim Streamingdienst Wow zu sehen.