Zverev vergibt erste Halbfinalchance in Turin

Alexander Zverev hat beim Saisonfinale der acht besten Tennisspieler des Jahres die erste Chance auf das Halbfinale vergeben.

Turin

Der Olympiasieger verlor am Dienstag bei den ATP Finals in Turin gegen den russischen Titelverteidiger und Weltranglisten-Zweiten Daniil Medwedew 3:6, 7:6 (7:3), 6:7 (6:8). Zverev hatte sich am Sonntag mit dem Abbruch-Sieg gegen den verletzten Italiener Matteo Berrettini den ersten Erfolg der diesjährigen ATP Finals gesichert und wäre bei einem Erfolg in zwei Sätzen gegen Medwedew sicher ins Halbfinale eingezogen.

Die Entscheidung über das Weiterkommen fällt nun am Donnerstag, wenn der Hamburger auf den Polen Hubert Hurkacz trifft.

