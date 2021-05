Von Hochzeitskleidern, Tattoos und Titeln

Niemand war je wieder so bunt, so schrill, so exzentrisch und dabei so gut wie Dennis Rodman. Der ehemalige Basketball-Superstar blieb auch nach dem Karriereende im Rampenlicht. Nun wird er 60 Jahre alt.

10. Mai 2021 - 07:05 Uhr | Von Maximilian Haupt, dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ex-Basketball-Superstar Dennis Rodman (M) wird am 13. Mai 60 Jahre alt. © Wong Maye-E/AP/dpa