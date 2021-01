Viele Sport-Höhepunkte und die Frage: Was kann 2021 steigen?

Olympia, Fußball-EM und Wimbledon wurden in diesem Jahr wegen der Corona-Krise verschoben. Wie sieht es 2021 aus? Viele Sportverbände pressen nach der mehrmonatigen Zwangspause noch mehr Veranstaltungen in den ohnehin engen Terminkalender.

Frankfurt/Main

Die Terminkalender sind voller denn je. Nachdem die Corona-Krise im Frühjahr den weltweiten Profisport monatelang lahmlegt hatte, wollen die Verbände und Veranstalter nun mit aller Macht nachholen, was ihnen im Seuchenjahr 2020 entgangen ist.

So sollen im Sommer 2021 in direkter Abfolge nacheinander die paneuropäische Fußball-EM, das Tennisturnier von Wimbledon, die Tour de France und die Olympischen Spiele von Tokio stattfinden. Die Frage, die über allem schwebt: Ist eine planmäßige Austragung diesmal trotz Corona möglich?

Der Anbruch der Pandemie hatte die Sportkalender kräftig und langfristig durchgerüttelt. Nach den Verlegungen von Olympia und EM im März mussten zahlreiche weitere Sportevents geschoben werden, um im Sommer 2021 keine Dopplungen zu haben. So erwarten Aktive und Fans nun zwei aufeinanderfolgende Supersportjahre mit jeweils Olympia und einem Fußball-Großereignis. Während sich 2021 vieles im Sommer ballt, finden im Jahr darauf die großen Highlights mit den Winterspielen von Peking (Februar 2022) und der Fußball-WM in Katar (November und Dezember 2022) jeweils im Winter statt.

Für das nächste Jahr hat bei den Veranstaltern der erbitterte Kampf gegen die Zeit begonnen. Die Corona-Neuinfektionen sind in den Herbstmonaten wieder in die Höhe geschnellt, viele Rückkehrkonzepte für Zuschauer in Stadien liegen nach einem entsprechenden Verbot der Politik wieder in den Schubladen.

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin will am EM-Plan mit zwölf über Europa verteilten Arenen bislang festhalten. Entsprechende Gerüchte, das Turnier könne wie die WM 2018 ausschließlich in Russland stattfinden, dementierte der Dachverband deshalb schnell. Stattdessen beschäftigt sich die Europäische Fußball-Union mit vier verschiedenen Zuschauer-Szenarien, die von voller Auslastung bis zu Geisterspielen reichen. Dass im Sommer 2021 eine Fußball-EM prinzipiell gespielt werden kann, gilt angesichts der vergangenen Monate als verhältnismäßig sicher.

Am 5. März soll eine definitive Regelung getroffen werden, wie viele Zuschauer an den Spielstätten in die einzelnen EM-Stadien dürfen. Dann will die UEFA festlegen, an welchem der zwölf Spielorte welches Szenario zum Einsatz kommt. Die Festlegung für die zwölf Spielorte soll dann verbindlich sein. Das zuletzt beim 0:6 in Spanien schwer gebeutelte DFB-Team trifft in der Vorrunde auf Frankreich, Portugal und Ungarn. Die drei Gruppenspiele sind in München angesetzt.

Eine noch schwierigere Aufgabe als Ceferin und die UEFA erwartet Thomas Bach und sein IOC. Bei den Olympischen Spielen treten nicht nur 24 Fußball-Teams, sondern rund 11 000 Sportler aus aller Welt an. Die große Hoffnung des IOC ist ein Impfstoff gegen das Coronavirus, der bis zum kommenden Sommer breit verfügbar sein könnte.

Das IOC werde "große Anstrengungen" unternehmen, damit möglichst viele Teilnehmer und Fans vor der Reise nach Japan im nächsten Jahr gegen das Coronavirus geimpft sein werden, beteuerte Bach. "Wir machen das aus Respekt vor dem japanischen Volk. Sie sollen sicher sein, dass alles getan wird, um sichere Spiele in Tokio ausrichten zu können", sagte der IOC-Chef.

Eine Impfpflicht schloss Bach aber aus. Ob und wie viele Fans beim größten Sportfest der Welt dabei sein können, ist derzeit noch völlig ungewiss. Bach und das IOC, die im Frühjahr scharf für die späte Absage der Spiele kritisiert wurden, sehnen ein Zeichen herbei, das der internationale Sport in der derzeitigen Krisenlage weltweit aussenden könnte. "Zusammen können wir diese Olympischen Spiele und die olympische Flamme zu einem Licht am Ende des Tunnels machen", kündigte Bach an.

Neben Olympia und EM stehen auch 23 Formel-1-Rennen, die Rückkehr des Wimbledon-Turniers nach einjähriger Corona-Pause sowie die Tour de France mit Start in der Bretagne auf dem Programm. Deutschland wird schon im Frühjahr Gastgeber eines Großereignisses: Von 23. Februar bis 7. März soll die Nordische Ski-WM in Oberstdorf stattfinden. Die Organisatoren im Allgäu planen derzeit noch mit 2500 Zuschauern, müssen aber auch Geisterwettkämpfe fürchten. Immerhin: Die Sorge, dass das Event kurzfristig noch komplett abgesagt wird, sei "gering", betonte Skiverbandspräsident Franz Steinle.

Die wichtigsten Sporttermine 2021:

JANUAR

01./03./06. Skispringen: Vierschanzentournee, 2./3./4. Springen in Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen

01.-10. Ski nordisch/Langlauf: Tour de Ski in Val Müstair/SUI, Oberstdorf, Toblach und Val di Fiemme/ITA

03.-15. Rallye Dakar in Saudi Arabien

07.-17. Biathlon: Weltcups in Oberhof

09.-10. Rodeln: EM in Sigulda/LVA

13.-31. Handball: WM in Ägypten

16./17. Eisschnelllauf-EM in den Niederlanden

22.-24. Ski alpin: Weltcup in Kitzbühel/AUT

29.-31. Rodeln: WM in Königssee

FEBRUAR

01.-14. Bob/Skeleton: WM in Altenberg

02./03. Fußball: DFB-Pokal, Achtelfinale

07. American Football: Super Bowl in Tampa/USA

*08.-21. Tennis: Australian Open (noch nicht offiziell)

08.-21. Alpine Ski-WM in Cortina d'Ampezzo/ITA

09.-21. Biathlon: WM in Pokljuka/SVN

11.-14. Eisschnellauf: WM in Heerenveen/NLD

16.-24. Fußball: Champions League, Auftakt Achtelfinale

20./21. Leichtathletik: Hallen-DM in Dortmund

23.-07. Nordische Ski-WM in Oberstdorf

25.-28. Eisschnelllauf: WM in Salt Lake City/USA

28.-07. Tischtennis: Team-WM in Südkorea

MÄRZ

02./03. Fußball: DFB-Pokal, Viertelfinale

05.-07. Shorttrack: WM in den Niederlanden

09.-17. Fußball: Champions League, Rückspiele Achtelfinale

12.-14. Handball: Olympia-Qualiturnier in Berlin

19. Fußball: Auslosung Champions und Europa League

19.-21. Turnen: DTB-Pokal in Stuttgart

20. Radsport: Mailand-Sanremo/ITA

20.-28. Curling: WM der Frauen in Schaffhausen/SUI

21. Formel 1: WM-Auftakt in Melbourne/AUS

22.-28. Eiskunstlauf: WM in Schweden

24. Fußball: Beginn der WM-Qualifikation 2022 in Europa

24.-31. Fußball: U21-Europameisterschaft, Teil 1

28. Motorrad: WM-Auftakt in Katar

28. Formel 1: Großer Preis von Bahrain

APRIL

03.-11. Curling: WM der Männer in Ottawa/CAN

05.-07. Rudern: Olympia-Quali in Varese/ITA

06./07. Fußball: Champions League, Hinspiele Viertelfinale

08.-11. Golf: Masters in Augusta/USA

09.-11. Rudern: EM in Varese/ITA

11. Formel 1: Großer Preis von China

11. Radsport: Paris-Roubaix/FRA

13./14. Fußball: Champions League, Rückspiele Viertelfinale

13.-18. Tennis: Fed-Cup-Endrunde in Budapest/HUN

19.-25. Ringen: EM in Warschau/POL

21.-25. Turnen: EM in Basel/SUI

25. Formel 1: Rennen, Austragungsort offen

27./28. Fußball: Champions League, Hinspiele Halbfinale

MAI

01. Radsport: Eschborn-Frankfurt

01./02. Fußball: DFB-Pokal, Halbfinale

04./05. Fußball: Champions League, Rückspiele Halbfinale

08. Radsport: Giro d'Italia, Start auf Sizilien

09. Formel 1: Großer Preis von Spanien

10.-23. Schwimmen: EM in Budapest/HUN

11. Basketball: Bundesliga, Beginn der Playoffs

12.-16. Reiten: Hamburger Derby

13. Fußball: DFB-Pokal-Finale in Berlin

20.-23. Golf: PGA Championships auf Kiawah Island/USA

21.-06. Eishockey: WM in Weißrussland und Lettland

22. Basketball: Beginn der NBA-Playoffs

22. Fußball: Bundesliga, 34. und letzter Spieltag

23. Fußball: Premier League, 38. und letzter Spieltag

23.-06. Tennis: French Open in Paris/FRA

23. Formel 1: Großer Preis von Monaco

26. Fußball: Europa-League-Finale in Danzig/POL

27. Darts: Premier League in Berlin

28.-30. Basketball: Euroleague Final Four in Köln

29. Fußball: Champions-League-Finale in Istanbul/TUR

30. DTM: Saisonauftakt in St. Petersburg/RUS

31.-06. Fußball: U21-Europameisterschaft, Teil 2

JUNI

03.-06. Die Finals: Deutsche Meisterschaften in bis zu 20 Sportarten in Berlin, Braunschweig und der Region Rhein-Ruhr

04.-13. Hockey: EM in Amsterdam/NLD

05./06. Leichtathletik: DM in Braunschweig

06. Formel 1: Großer Preis von Aserbaidschan

11.-11. Fußball: EM in zwölf Städten, darunter München

13. Formel 1: Großer Preis von Kanada

15.-20. Fechten: EM in Plowdiw/BGR

17.-20. Golf: US Open in San Diego/USA

22.-27. Tischtennis: Einzel-EM in Warschau/POL

26.-18. Radsport: Tour de France, Start in Brest

27. Triathlon: EM in Frankfurt

27. Formel 1: Großer Preis von Frankreich

28.-11. Tennis: Wimbledon in London/GBR

29.-04. Reiten: CHIO in Aachen

29.-04. Basketball: Olympia-Quali in Kroatien

JULI

04. Formel 1: Großer Preis von Österreich

15.-18. Golf: British Open in Sandwich/GBR

18. Formel 1: Großer Preis von Großbritannien

23.-08. Olympische Sommerspiele in Tokio

AUGUST

01. Formel 1: Großer Preis von Ungarn

14.-05. Radsport: Vuelta, Start in Burgos

15. Radsport: Cyclassics in Hamburg

29. Formel 1: Großer Preis von Belgien

30.-04. Reiten: EM im Springen, Riesenbeck

30.-12. Tennis: US Open in New York/USA

SEPTEMBER

05. Formel 1: Großer Preis der Niederlande

07.-12. Reiten: EM in der Dressur, Hagen/Osnabrück

12. Formel 1: Großer Preis von Italien

16.-19. Kanu: WM in Kopenhagen/DNK

15.-22. Klettern: WM in Moskau/RUS

21.-26. Kanu Slalom: WM in Bratislava/SVK

24.-26. Golf: Ryder Cup in Sheboygan/USA

26. Formel 1: Großer Preis von Russland

28.-03. Tischtennis: Team-EM in Cluj-Napoca/ROU

OKTOBER

02.-10. Ringen: WM in Oslo/NOR

03. Formel 1: Großer Preis von Singapur

09. Triathlon: WM auf Hawaii/USA

10. Formel 1: Großer Preis von Japan

18.-24. Turnen: WM in Japan

24. Formel 1: Großer Preis der USA

31. Formel 1: Großer Preis von Mexiko

NOVEMBER

14. Formel 1: Großer Preis von Brasilien

17. Fußball: Ende der WM-Quali-Gruppenphase in Europa

22.-28. Tennis: Davis Cup in Madrid/ESP

28. Formel 1: Großer Preis von Saudi-Arabien

DEZEMBER

01.-18. Fußball: Arab Cup in Katar

02.-19. Handball: WM der Frauen in Spanien

05. Formel 1: Saisonfinale in Abu Dhabi

30. Skispringen: Vierschanzentournee in Oberstdorf

