US-Golfstar DeChambeau positiv auf Corona getestet

US-Golfstar Bryson DeChambeau wird die Olympischen Spiele in Tokio wegen eines positiven Corona-Tests verpassen. Bei dem 27-jährigen Amerikaner wurde die Infektion vor seiner Abreise in die japanische Hauptstadt festgestellt, teilte das US-Team mit.

Tokio

Damit fehlt einer der Favoriten auf die Goldmedaille bei dem olympischen Golfturnier (29. bis 1. August) im Kasumigaseki Country Club. Der US-Open-Sieger von 2020 wird nun durch seinen Landsmann Patrick Reed ersetzt.

"Ich bin zutiefst enttäuscht, nicht für das Team USA an den Olympischen Spielen teilnehmen zu können", sagte DeChambeau in der Mitteilung. "Mein Land zu repräsentieren bedeutet mir die Welt. Ich wünsche dem Team USA für nächste Woche in Tokio viel Glück." Der Weltranglisten-Sechste will sich nun darauf konzentrieren, gesund zu werden und auf die US-Tour zurückzukehren.

DeChambeaus Markenzeichen sind seine gewaltigen, langen Abschläge. Der gebürtige Kalifornier hatte vor gut einem Jahr in kurzer Zeit immens an Muskelmasse zugelegt. DeChambeaus neue Figur erinnert an den grünen Comic-Helden "Hulk" mit den überdimensionalen Muskelpaketen.

