Zukünftiger Trainer des TSV 1860: Ist das die Favoriten-Liste von Günther Gorenzel?

Am Donnerstag tagt der Aufsichtsrat bei den Löwen. Es soll ein neuer 1860-Trainer gefunden werden. Eine Liste mit den möglichen Trainerkandidaten von Sport-Boss und Interimstrainer Günther Gorenzel ist nun aufgetaucht.

Günther Gorenzel will am Donnerstag bei der Aufsichtsratssitzung die Trainer-Favoriten des TSV 1860 vorstellen.

München - Seit der Freistellung von Michael Köllner Ende Januar wird in Giesing gerätselt: Wer wird neuer Löwen-Coach?

Jetzt ist eine Liste aufgetaucht, auf der verschiedenste Kandidaten für die Trainer-Nachfolge beim TSV 1860 stehen. Mit einigen bekannten Namen könnten sich die Löwen-Fans sicherlich anfreunden.

Kommt Beierlorzer oder Luhukay als neuer 1860-Trainer?

Wie die " "-Zeitung berichtet, sind wohl Achim Beierlorzer und Jos Luhukay die Top-Kandidaten auf die Köllner-Nachfolge. Beierlorzer konnte bei RB Leipzig als Co-Trainer von Trainer-Legende Ralf Rangnick lernen und könnte seine Erfahrung an die verunsicherte Löwen-Mannschaft weitergeben.



Der Niederländer Luhukay führte den FC Augsburg in die Bundesliga und wäre ein Top-Name in Giesing. Allerdings schmiss er beim VfB Stuttgart auch hin – ihm fehlte das Vertrauen der Vereinsführung nach vier Liga-Spielen.

Gibt es eine Rückkehr von Manuel Baum als Löwen-Trainer?

Auch Ex-Bundesliga-Trainer Manuel Baum findet sich auf der Liste wieder. Er hat die Löwen-DNA schon kennengelernt. Von 1997 bis 2001 war er als Torwarttrainer bei der Reserve-Mannschaft beschäftigt.



Auch Drittliga-Experte Marco Antwerpen steht weiter im Fokus der Sechzger. Der 51-Jährige coachte Eintracht Braunschweig einst zum Aufstieg. Gleiches gelang Jens Härtel, der sich ebenfalls auf der Liste von Gorenzel befinden soll, mit dem FC Magdeburg.

Auch Marco Kurz, Torsten Fröhling, Mirko Slomka oder Roberto Pätzold stehen wohl auf der erweiterten Liste. Thorsten Fink, Friedhelm Funkel und zuletzt auch Uwe Neuhaus sollen den Giesingern bereits eine Abfuhr erteilt haben.

Es stehen Tage der Entscheidung stehen an bei den Löwen.