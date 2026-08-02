TSV1860: 57, 58, 59, Freiheit – der Löwe ist wieder aufgestanden

Die aktive Fanszene der Löwen feiert die Befreiung aus den Fesseln von Investor Ismaik frenetisch, während die neuformierten Sechzger mit einem packenden 2:2 in die Saison starten.

02. August 2026 - 19:21 Uhr

Freiheit für Sechzig, garniert mit zwei Toren: die Fans feiern den Neustart der e.V.-Löwen in Schweinfurt. ©