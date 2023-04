TSV 1960: Präsident Reisinger unterstützt Plan für Giesinger Kirchplatz – "Fand Idee sofort fantastisch"

Die Bürgerinitiative "Giesinger Kirchplatz" setzt sich für einen Stadtplatz am Giesinger Berg ein. Unterstützung bekommt die Bewegung nun vom TSV 1860.

München - Gibt es bald einen Giesinger Kirchplatz? Geht es nach einer gleichnamigen Bürgerinitiative, dann soll am Giesinger Berg ein Stadtplatz entstehen. Unterstützung bekommt die Initiative vom TSV 1860.

TSV 1860: Präsident Reisinger unterstützt Kirchplatz

Vor allem Sechzig-Präsident Robert Reisinger ist ein großer Befürworter der Anlage. "Ich fand die Idee des Kirchplatzes sofort fantastisch und will sie voll und ganz unterstützen", so der Oberlöwe in einer Pressemitteilung der Münchner.

Bisher hat die Stadt schon einzelne Projekte in Giesing begünstigt, so auch die Umgestaltung des Grünspitz und den Ausbau von Fahrrad- und Fußgängerwegen. Doch was bisher fehlt, ist ein zusammenhängendes Konzept.

Reisinger über Kirchplatz: "Wäre große Aufwertung der Lebensqualität"

Dies wäre laut Reisinger aber erforderlich. Damit erhofft sich der 59-Jährige vor allem eines: "Fängt man vorne beim Kirchplatz an und denkt es weiter vom Tegernseer Platz bis zum Stadion, wäre das für Giesing eine große Aufwertung für die Lebensqualität im Viertel."

Gleichzeitig bot Reisinger seine Hilfe an, um gemeinsam mit der Bürgerinitiative und der Stadt ein solches Konzept für den Giesinger Kirchplatz zu erarbeiten. Dieser soll dann auch das Grünwalder Stadion miteinbeziehen.