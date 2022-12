TSV 1860: Umfrage – Wer war Ihr Spieler der Hinrunde?

Fast die Hälfte der Saison ist rum, aktuell befinden sich die Löwen in der Weihnachtspause. Zeit zurückzublicken und zu fragen – welcher Spieler hat in der Hinrunde am meisten überzeugt? Die AZ-Umfrage.

26. Dezember 2022 - 15:28 Uhr | AZ

Der TSV 1860 stellte in der Hinrunde 2022/23 einen Drittliga-Startrekord auf. © IMAGO / Ulrich Wagner