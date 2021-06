TSV 1860: Maßgefertigte Handarbeit  Grünwalder Stadion aus Hausmüll nachgebaut

Das Grünwalder Stadion ist Münchens älteste und traditionsreichste Sportstätte. Ein Modellbauer hat sich jetzt an den Heimspielort des TSV 1860 gewagt – mit einem beeindruckenden Ergebnis.

München – Das Kultstadion der Sechzger soll ausgebaut werden. Wie wird das altehrwürdige Grünwalder Stadion danach aussehen? Während der Umbau, auch coronabedingt, noch auf sich warten lässt, hat sich ein Modellbauer an einem ganz besonderen Abbild der aktuellen Spielstätte auf Giesings Höhen versucht.

Modellbau des Grünwalder Stadions: Handgefertigt und aus Hausmüll

In einem Beitrag auf Facebook postete ein Modellbauer aus Kroatien mehrere Bilder eines Modells des Sechzger Stadions. Das detailgetreue Abbild, beispielsweise mit dem Spruchband "Einmal Löwe, immer Löwe" in der Westkurve, ist komplett handgefertigt und zum größten Teil aus Hausmüll hergestellt, gibt er an.

Auch die Verkehrswege rund um das Grünwalder Stadion, inklusive Mittlerer Ring, sind in dem Projekt bedacht worden.

"Ich habe ungefähr hundert Arbeitsstunden gebraucht", schreibt Modellbauer Josip in seinem Facebook-Post. Ein aufwendiges Projekt und ein voller Erfolg, auch beim Blick auf den Spielstand der Anzeigetafel im Sechzger Stadion: Mit einem 4:0 schickt der TSV 1860 seine Gäste wieder nach Hause – das darf gerne in der anstehenden Saison öfter so aussehen.