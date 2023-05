TSV 1860: Lang über die Atmosphäre im Grünwalder Stadion – "Wer sich da nicht motivieren kann, ist fehl am Platz"

Der TSV 1860 gewinnt auch durch einen überragenden Niklas Lang gegen den SC Freiburg II mit 1:0. Nach dem Spiel gegen den Tabellenzweite zeigte sich der 20-Jährige überglücklich über den dritten Heimsieg in Folge.

München - Das Grünwalder Stadion hat sich wieder zu einer echten Festung für den TSV 1860 entwickelt. Die Giesinger gewannen auch das dritte Heimspiel in Folge gegen den SC Freiburg II mit 1:0. Wie schon gegen Osnabrück und Bayreuth blieben die Löwen dabei ohne Gegentor. Seinen Anteil daran hatte auch Niklas Lang. Der Innenverteidiger kratzte unter anderem einen Ball von Freiburgs Goalgetter Vincent Vermeij in höchster Not von der Linie und war enorm zweikampfstark.

TSV 1860: Lang glücklich über dritten Heimsieg in Folge

Umso zufriedener war Lang nach der Partie. "Ich glaube, dass es ein ausgeglichenes Spiel war. Das hätte in beide Richtungen umschwenken können. Deswegen sind wir glücklich, dass wir ohne Gegentor geblieben sind", sagte der Starnberger nach dem Spiel gegen den Tabellenzweiten.

Einen großen Anteil am dritten Heimsieg in Folge hatten laut Lang auch die 15.000 Sechzig-Fans, die die Mannschaft über das gesamte Spiel lautstark nach vorne peitschten. "Ich glaube, wer sich da nicht motivieren kann, der ist hier fehl am Platz", fügte der 20-Jährige hinzu.

Lang mit klarem Ziel für das Saisonfinale: "Wollen die Siege holen"

Diese Motivation wollen die Giesinger nun auch mit ins Saisonfinale nehmen. Denn Lang hat noch ein klares Ziel für die letzten drei Partien in dieser Spielzeit: "Die Siege holen und am besten zu Null spielen. Dann sind wir glücklich und können noch ein bisschen Wiedergutmachung betreiben." Den Anfang dafür können die Münchner am nächsten Sonntag machen. Da tritt die Mannschaft von Maurizio Jacobacci beim Tabellenfünfzehnten aus Essen an.