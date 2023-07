TSV 1860: Giovanni Iemma boxt den Löwen Bissigkeit ein

Neben den bislang sechs Neuzugängen ist mit Giovanni Iemma noch ein siebtes neues Gesicht im Trainingslager des TSV 1860 dabei. Der ehemalige Profiboxer, der als Motivationscoach bei den Löwen fungiert, sticht auf dem Platz sofort ins Auge – und das nicht nur aufgrund seiner beeindruckenden Statur.

Windischgarsten - Mit diesem Mann möchte man es sich wirklich nicht verscherzen: Giovanni Iemma, ehemaliger Profiboxer und auch Jahre nach seinem Karriereende vom äußeren Erscheinungsbild her eher Typ Türsteher, macht dem Löwen-Rudel im Trainingslager in Windischgarsten momentan ordentlich Beine.

Auch zum Wochenstart stand der 54-jährige Italiener wieder auf dem Trainingsplatz und lieferte den mitgereisten Kiebitzen eine echte Show. Als Einstimmung für die Nachmittags-Einheit versammelte Iemma Mannschaft und Staff in einem Kreis und ließ sie minutenlang Schattenboxen.

Auch Löwen-Coach Maurizio Jacobacci und seine Staff-Mitglieder machten beim Schattenboxen mit. © Screenshot Instagram (@tsv1860)

Mittendrin: Zeugwart Norbert "Steges" Stegmann, der den Spaß mitmachte, sich selbst für Liegestütze nicht zu schade war und von den Fans für seine Bemühungen – nicht zu Unrecht – gefeiert wurde!

TSV 1860: Giovanni Iemma soll den Löwen Bissigkeit antrainieren

"Es geht um Teamspirit, um gewisse andere Dinge. Ich bin alt genug, um die Spieler selbst zu motivieren, aber es gibt andere Domänen, in denen Giovanni Einfluss nehmen kann und wird", begründet Trainer Maurizio Jacobacci die Zusammenarbeit mit Iemma, den er bereits aus seiner Zeit in der Schweiz beim FC Schaffhausen und dem SC Kriens kennt.

Der Motivationstrainer soll den Löwen eben jene Bissigkeit antrainieren, die in der vergangenen Saison gefehlt hatte. Immer wieder wurden Führungen verschenkt und aussichtsreiche Ausgangspositionen unnötigerweise hergegeben. Den Willen, über die eigenen Grenzen zu gehen und genau dann weiterzumachen, wenn es wehtut, ließen die Sechzger in der abgelaufenen Spielzeit zu häufig vermissen. Damit soll nun Schluss sein!

Giovanni Iemma ist alles andere als ein grimmiger Coach

"Es ist wichtig, dass die Spieler stark im Kopf sind, das muss Bestand haben für die ganze Saison: Überzeugung, Vertrauen, Begeisterung, die Mannschaft als Verbund", erklärt Jacobacci. Wenn alles gut laufe, seien diese Tugenden natürlich von alleine da. "Es ist wichtig, gerade, wenn es nicht läuft", so der Italo-Schweizer weiter.

Wer hinter dem Muskelmann einen grimmigen Coach vermutet, der irrt allerdings. Iemma kommt innerhalb der Mannschaft gut an und erfreut sich, trotz seiner kurzen Zeit bei 1860, auch bei den Fans schon großer Beliebtheit. Auf seinem TikTok-Kanal bedankte er sich zuletzt bei den Anhängern für den freundlichen Empfang im Löwen-Rudel.

"Er ist ein Typ Mensch, den man mögen muss, sehr offen. Er hat diese Fähigkeit, sich in Spieler hineinzuversetzen. Es ist wichtig, ein Feeling von Zusammensein aufzubauen", meint Jacobacci: "Ich weiß, wie Giovanni arbeitet und was er bewegen kann. Ich bin froh, so einen Freund zu haben, ich kenne ihn schon seit x Jahren."

Dauerhaft wird Iemma übrigens nicht bei den Löwen bleiben. Er wurde zunächst nur für das Trainingslager verpflichtet und wird danach je nach Bedarf immer wieder bei den Sechzgern vorbeischauen. Die Trainings-Kiebitze dürften sich freuen.