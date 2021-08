TSV 1860 gegen SV Meppen: 3. Liga am Samstag live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem 1:1 gegen Braunschweig geht es für den TSV 1860 am kommenden Samstag gegen den SV Meppen weiter. So können Sie die Partie live verfolgen.

Das Spiel der Löwen in Braunschweig wird sowohl im Free-TV (BR) als auch bei Magenta Sport gezeigt. (Symbolbild)

München - Am siebten Spieltag der Dritten Liga empfängt der TSV 1860 die Gäste vom SV Meppen. Nach dem bitteren 1:1 gegen Braunschweig - mit dem Ausgleich in der Nachspielzeit - wollen die Löwen am kommenden Samstag (4. September) zuhause wieder einen Dreier einfahren.

Derzeit steht die Mannschaft von Trainer Michael Köllner auf dem zehnten Tabellenplatz, Meppen hat zwei Punkte weniger und steht auf Rang 14. Der Gewinner der Partie könnte sich aus dem Tabellenmittelfeld also wieder etwas nach oben kämpfen.

3. Liga live: TSV 1860 gegen SV Meppen bei Magenta Sport

Der kostenpflichtige Streamingdienst Magenta Sport zeigt die Partie der Sechzger gegen Meppen in voller Länge. Zusätzlich zu dem bereits bekannten Abo können die Spiele auch bei "OneFootball" einzeln gebucht werden. Vorerst werden die Partien allerdings lediglich auf dem Smartphone und Tablet gestreamt.

1860 München gegen Meppen im AZ-Liveticker

Das Spiel zwischen den Löwen und Meppen können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Liveticker verfolgen.