Auftaktspiel gegen Mannheim terminiert: Löwen starten am Samstag in die Saison 2023/24

Am Donnerstag gab der DFB die exakte Terminierung für den 1. Spieltag bekannt. Der TSV 1860 trifft am Samstagnachmittag auf Waldhof Mannheim.

Fynn Lakenmacher und der TSV 1860 treffen am ersten Spieltag auf Waldhof Mannheim.

München - Der TSV 1860 startet an einem Samstag in die neue Saison. Am Donnerstag gab der DFB die genauen Ansetzungen für den ersten Spieltag bekannt.

Das Duell gegen Waldhof Mannheim findet am 5. August (14 Uhr) im Grünwalder Stadion statt. Der Hallescher FC und Rot-Weiss Essen eröffnen am Freitagabend die Drittliga-Saison.

TSV 1860: Aufeinandertreffen mit Ex-Trainer Köllner Ende Oktober

Die Ansetzungen der kommenden Spieltag sollen im Laufe der kommenden Woche erfolgen.

Anfang September stehen zwei Topduelle an, zuerst bei Zweitliga-Absteiger Sandhausen und zwei Wochen später beim FC Ingolstadt um Ex-Trainer Michael Köllner. Ende Oktober geht es gegen den Tabellenzweiten der Vorsaison, den SC Freiburg II.

Spielplan: Die Hinrunden-Spiele des TSV 1860 im Überblick