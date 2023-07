Transfer-News zum TSV 1860: Testspieler Alexander Mankowski im Anflug

Alle offiziellen Transfers des TSV 1860 sowie Spekulationen über mögliche Wechsel finden Sie hier im Transfer-Blog der AZ.

München - Der TSV 1860 steckt einmal mehr im Umbruch. Mehr als ein Dutzend Spieler haben die Löwen zum Ende der vergangenen Saison verlassen, auf der Zugangsseite stehen bislang sechs Neuzugänge. Die Personalplanungen sind für diesen Sommer aber noch nicht abgeschlossen. In unserem Transferblog halten wir Sie mit allen News und Gerüchten rund um die Löwen auf dem Laufenden!

+++ Offiziell: Testspieler Alexander Mankowski im Anflug +++

Neues Gesicht für die Löwen: Wie der Verein am Sonntag mitteilte, wird Alexander Mankowski in den kommenden Tagen zum Probetraining in Windischgarsten erwartet. Mankowski stand zuletzt beim Florinsdorfer AC in der zweiten österreichischen Liga unter Vertrag. Der Innenverteidiger absolvierte in der abgelaufenen Saison 24 Einsätze, erzielte zwei Treffer und bereitete einen weiteren vor. Zuvor spielte der 22-Jährige für Wacker Burghausen und den SV Schalding-Heining.

Hier noch im Trikot des SV Schalding-Heining: Alexander Mankowski, der bald zum Probetraining bei den Löwen aufschlägt. © IMAGO / Lackovic

+++ Jacobacci wünscht sich noch einen Stürmer +++

Bei der schmerzhaften 0:3-Niederlage gegen die SV Ried am vergangenen Freitag hat sich deutlich gezeigt, dass den Löwen nach dem Abgang von Marcel Bär an vorderster Front noch etwas an Qualität fehlt. Laut Trainer Maurizio Jacobacci soll deshalb noch ein neuer Stürmer verpflichtet werden.

"Man hat schon gesehen, dass uns noch ein Stürmer fehlt. Da suchen wir natürlich, um mehr aus unseren Gelegenheiten zu machen. Ich hoffe, dass sich in den nächsten Tagen etwas tun wird. Wir müssen Geduld haben und das Richtige machen", sagt der Italo-Schweizer: "Ich wünsche mir schon einen Stürmer, der auch gut für Umschaltmomente ist."

+++ AZ exklusiv: Lannert vor Wechsel nach Bielefeld +++

Der nächste Löwe steht vor dem Absprung: Wie die AZ exklusiv erfuhr, steht Christopher Lannert vor einem Wechsel zu Arminia Bielefeld. Am Sonntag haben die Löwen offiziell bekannt gegeben, dass der 25-jährige Außenverteidiger aus dem Trainingslager abgereist ist, um Transfergespräche mit einem anderen Verein zu führen. Mehr Infos finden Sie hier!