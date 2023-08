Transfer-News zum TSV 1860: SV Ried an Löwen-Stürmer Fynn Lakenmacher interessiert?

Alle offiziellen Transfers des TSV 1860 sowie Spekulationen über mögliche Wechsel finden Sie hier im Transfer-Blog der AZ.

München - Der TSV 1860 steckt einmal mehr im Umbruch. Mehr als ein Dutzend Spieler haben die Löwen zum Ende der vergangenen Saison verlassen, auf der Zugangsseite stehen bislang zwölf externe Neuzugänge. Die Personalplanungen sind für diesen Sommer aber noch nicht abgeschlossen. In unserem Transferblog halten wir Sie mit allen News und Gerüchten rund um die Löwen auf dem Laufenden.

+++ Zieht es Lakenmacher nach Österreich? +++

Sechzigs Plan war es eigentlich, Fynn Lakenmacher im Sommer zu verleihen, um dem Stürmer Spielpraxis zu geben. Lakenmacher wollte aber ursprünglich bei den Löwen bleiben und sich dort durchsetzen. Kommt es nun doch zu einem Abschied?

Nach Informationen der " " ist wohl der SV Ried am 23-Jährigen interessiert. Gegen den Zweitligisten testeten die Löwen im Trainingslager und verloren deutlich mit 0:3. In München hat Lakenmacher noch einen Vertrag bis 2024.

+++ "Keinen Schnellschuss": Jacobacci äußert sich zu Sechzigs Stürmersuche +++

Am Samstag trifft der TSV 1860 am ersten Drittliga-Spieltag auf Waldhof Mannheim. Doch auch kurz vor dem Saisonstart stehen die Löwen ohne Mittelstürmer da. "Ich will keinen Schnellschuss machen, das macht keinen Sinn. Wenn ein Stürmer kommt, muss er mir gewisse Garantien geben können, was die Tore anbelangt", sagte Maurizio Jacobacci am Samstag am Rand des Blitzturniers in Heimstetten. "Es muss eine Spitze sein, die vorne diese Präsenz hat, die ich von ihm erwarte." Sollte das nicht der Fall sein, "werden wir mit diesem Kader in die Saison starten", stellte der Löwen-Trainer klar.

"Es ist natürlich auch finanziell bedingt, warum wir jetzt nicht diese Spitze haben, die wir wollten. Viele Spieler, die wir kontaktiert haben, warten auf ein Zweitliga-Engagement", erklärte Jacobacci. "Wir sind nicht Ingolstadt, das Löhne zahlen kann, die fast mit einer Zweitliga-Mannschaft zu tun haben. Wir sind eine Drittliga-Mannschaft. Wir müssen das auch so akzeptieren." Allerdings sei der Verein dran und beobachte den Markt. Aber:"Es muss bewusst und gezielt sein."

+++ TSV 1860 verpflichtet Innenverteidiger Kwadwo +++

Ein paar Tage lang war es ruhig bei den Löwen, zumindest was weitere Neuzugänge angeht. Doch am frühen Freitagmorgen (28. Juli) hat der TSV 1860 nun einen weiteren Neulöwen präsentiert: Leroy Kwadwo.

Leroy Kwadwo läuft bei den Löwen künftig mit der Rückennummer 21 auf. © TSV 1860

Die Sechzger reagieren damit auf den Personalnotstand in der Innenverteidigung, der 26-jährige Kwadwo ist gelernter Innenverteidiger und stand zuletzt beim MSV Duisburg unter Vertrag. Bei den Löwen bekommt Kwadwo die Rückennummer 21.

"Ich freue mich ein Teil der Löwen-Familie zu sein", sagt Kwadwo. "Jetzt kann ich es kaum erwarten hart zu arbeiten um auf dem Platz mit den Jungs und den Fans Spaß zu haben."

+++ Stürmersuche: Florian Kamberi im Visier des TSV 1860? +++

"Wir können uns keine Spieler leisten, die unter Vertrag stehen", hielt Maurizio Jacobacci in der Mixed Zone nach dem missglückten Blitzturnier in Unterhaching fest. Gefragt wurde er nach einer Verpflichtung von Unterhachings Patrick Hobsch, der in der Partie den Siegtreffer gegen die Löwen erzielte.

Einen vertragslosen Stürmer soll 1860 nun im Blick haben. Das Portal " " berichtet von einem Interesse an Florian Kamberi. Der Schweizer ist, wie Hobsch, 28 Jahre alt und spielte zuletzt für den FC Huddersfield in der Championship, der zweiten englischen Liga. Dort kam er jedoch nur auf einen Kurzeinsatz. Auch in Deutschland war Kamberi bereits tätig. In der Saison 2016/17 lief der Stürmer für den Karlsruher SC auf.

+++ Nächster Neuzugang: TSV 1860 verpflichtet Niklas Tarnat als Mittelfeldspieler +++

Bei den Löwen geht es Schlag auf Schlag: Nachdem am Montag (17. Juli) und Dienstag (18. Juli) mit Valmir Sulejmani und Morris Schröter zwei Neuzugänge verkündet wurden, gibt es am Freitag bereits einen weiteren Neu-Löwen zu präsentieren. Niklas Tarnat lief zuletzt bei Rot-Weiß Essen auf und steht ab sofort für die Löwen auf dem Platz.

Löwen-Coach Jacobacci stellt Niklas Tarnat als neuen Mittelfeldspieler des TSV 1860 München vor. © TSV 1860

"Bei so einem Traditionsverein spielen zu dürfen, ist kaum in Worte zu fassen", schwärmt der 25-Jährige von seinem neuen Arbeitgeber. "Ich freue mich sehr, wieder in München zu sein und für die Löwen auflaufen zu dürfen. Ich freue mich auf die kommende Zeit."

Brisant: Beim 25-Jährigen handelt es sich um den Sohn des ehemaligen Nationalspielers Michael Tarnat, der unter anderem auch für den FC Bayern spielte. Ein Roter bei den Blauen – zumindest indirekt.

+++ Wechsel ist offiziell: Morris Schröter kommt von Hansa Rostock zum TSV 1860 +++

Wie der TSV 1860 am Dienstag (18. Juli) mitteilt, wird Morris Schröter ab sofort zum Löwen. Der 27-jährige Mittelfeldspieler wechselt von FC Hansa Rostock mit sofortiger Wirkung zum TSV 1860. Bereits am Dienstag wird er am Training in München teilnehmen.

Morris Schröter wechselt vom FC Hansa Rostock zum TSV 1860 München. © TSV 1860

"Ich freue mich sehr, bei den Löwen zu sein und nun den Verein und die Stadt kennenzulernen", sagt Morris Schröter über seinen Wechsel zu 1860. "Ich möchte sportlich dazu beitragen, dass wir alle gemeinsam eine erfolgreiche Zeit mit dem TSV 1860 München haben."

+++ Offiziell: Valmir Sulejmani wechselt zu den Löwen +++

Sommerneuzugang Nummer neun ist offiziell! Der TSV 1860 hat Valmir Sulejmani verpflichtet. Dies gaben die Löwen am Montagnachmittag bekannt. "Ich bin stolz, die weiß-blauen Farben tragen zu dürfen. Besonders gespannt bin auf die Fans, denn ich weiß, welche Stimmung sie erzeugen können, besonders in der 60. Minute", freut sich der Stürmer auf seine neue Aufgabe in München. Zuletzt stand der 27-Jährige beim FC Ingolstadt unter Vertrag.

+++ AZ-Info: 1860 steht unmittelbar vor der Verpflichtung eines Angreifers +++

Nach AZ-Informationen stehen die Blauen unmittelbar vor der Verpflichtung eines Angreifers. Wie Trainer Jacobacci bestätigte, könnte es sich dabei um Valmir Sulejmani handeln. "Er ist eine Möglichkeit", sagte der 60-Jährige über den 27 Jahre alten Knipser, der zuletzt beim FC Ingolstadt 04 unter Vertrag stand. Der Angreifer, der bei Hannover 96 ausgebildet wurde und beim Klub von Ex-1860-Coach Michael Köllner in Ingolstadt keinen neuen Vertrag mehr vorgelegt bekam, wäre aber auch nicht die ganz große Lösung: In der Regionalliga hat Sulejmani zwar eine gute Trefferquote zu verzeichnen, aber in 54 Zweitligaspielen (fünf Tore) 31 Drittligaspielen (sieben Treffer) und zehn Bundesligaeinsätzen (null Tore) konnte er nur teils überzeugen.

Ob er schon demnächst Neulöwe Nummer neun wird?

+++ Löwen binden Daniel Winkler langfristig +++

Nach Tim Kloss haben die Löwen einen nächsten Youngster langfristig gebunden. Daniel Winkler hat seinen Vertrag beim TSV 1860 vorzeitig verlängert . "Es ist der Traum eines jeden Spielers aus dem BayWa Nachwuchsleistungszentrums eines Tages auf Platz 1 mit den Profis trainieren zu dürfen", sagt der 20-Jährige. "Ich bin froh und dankbar, dass ich die Chance bekommen habe und will versuchen, dass ich das Vertrauen in mich mit viel Einsatz zurückgeben kann." Der Innenverteidiger läuft seit 2015 für die Sechzger auf und trainiert seit diesem Sommer mit den Profis. Die Löwen wollen Talente nun frühzeitig binden, um einen weiteren Fall Marius Wörl zu vermeiden. Der Mittelfeld-Youngster schaffte in den vergangenen Saison seinen Durchbruch, verließ die Giesinger im Sommer allerdings ablösefrei Richtung Hannover.

+++ Lang bleibt ein Löwe +++

Niklas Lang hat seinen Vertrag beim TSV 1860 verlängert. Der Abwehrspieler wird damit über 2024 hinaus das Trikot der Münchner tragen. "Als Spieler ist es wichtig, sich wohl zu fühlen. Im Verein, in der Mannschaft, in der Stadt. All das ist bei mir der Fall. Daher gab es sofort meine Zustimmung, als mich Jacobacci und die Vereinsführung vor kurzem fragen, ob eine Vertragsverlängerung möglich sei", erklärte Lang.

Der gebürtige Starnberger ist seit seinem zwölften Lebensjahr bei den Giesingern und durchlief dort sämtliche Jugendmannschaften. Für die Profis kommt Lang bisher auf 43 Einsätze in der 3. Liga. Zuletzt entwickelte sich der Innenverteidiger unter Jacobacci zu einer festen Große in der Löwen-Abwehr.

+++ Tim Kloss unterschreibt Profivertrag beim TSV 1860 +++

Der TSV 1860 hat Youngster Tim Kloss mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 19-Jährige durfte bereits die gesamte Saisonvorbereitung bei den Profis mittrainieren. Dazu sagte Kloss: "Ich bin froh, dass mir der TSV 1860 München die Chance gibt, mit den Profis trainieren zu dürfen. Ich bin nun am Anfang eines langen, anstrengenden Weges." Ob dieser Weg schon in dieser Saison in die Startelf führt, wird sich zeigen.

+++ Skenderovic wechselt nach Halle +++

Nach der Auflösung seines Vertrags hat Angreifer Meris Skenderovic einen neuen Verein gefunden. Der 25 Jahre alte ehemalige montenegrinische Nationalspieler wechselt zu Sechzigs Drittliga-Konkurrent Hallescher FC, wie die Sachsen-Anhalter am Sonntag bekannt gaben. Skenderovic hatte bei den Löwen für sich keine sportliche Perspektive mehr gesehen. Der Offensivspieler absolvierte 27 Drittliga-Spiele für 1860. Er erzielte vier Treffer.

+++ Skenderovic und 1860 lösen Vertrag auf +++

Die Liste der Abgänge beim TSV 1860 wird immer länger. Nun haben sich die Löwen mit Flügelstürmer Meris Skenderovic auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Der 25-Jährige war erst vor der Saison aus Schweinfurt nach Giesing gewechselt und hatte in 27 Drittliga-Partien vier Tore erzielt. Doch offenbar sah der Rechtsaußen keine Chance mehr auf einen Stammplatz in der kommenden Saison.

"Die Verantwortlichen sind Meris für seine offenen Worte, dass er bei den Löwen keine sportliche Perspektive mehr sieht, sehr dankbar und haben dem Wunsch nach einer Vertragsauflösung entsprochen", teilte der Verein dazu mit.

Nach AZ-Informationen wird der TSV 1860 noch einen Stürmer verpflichten – Skenderovic fürchtete um seine Einsatzzeiten in der anstehenden Drittliga-Saison und wollte sich dem neuen Konkurrenzkampf offenbar nicht stellen.

+++ AZ-Info: 1860 hat Hansa-Stürmer Verhoek im Visier +++

Nach AZ-Informationen haben Trainer Maurizio Jacobacci und der TSV 1860 den bei Hansa Rostock auf Abstellgleis geratenen Torjäger John Verhoek auf der Liste. Bis zum Fanfest am Sonntag, in dessen Rahmen das neue Mannschaftsfoto aufgenommen wird, soll nach dem Gusto des Cheftrainers noch ein neuer Angreifer verpflichtet werden. Ob es Verhoek wird?

Der 34-jährige Niederländer steht zwar aktuell noch wie Ex-Löwe Dennis Dressel bei den Rostockern bis Sommer 2024 unter Vertrag, soll aber den Zweitligisten aber verlassen und wurde bereits für Vertragsgespräche freigestellt. "Nach der Analyse der vergangenen Saison und der Neuausrichtung auf verschiedenen Positionen mit der daraus resultierenden Konkurrenzsituation im Kader haben wir John mitgeteilt, dass wir in der kommenden Saison nicht mit ihnen planen", sagte Sportdirektor Kristian Walter.

Verhoek ist bei 1860 nicht die Option A, doch er wäre durchaus jener Routinier, der dem TSV im Sturm fehlt. 55 Tore und 14 Assists in 237 Zweitligapartien, unter anderem für Rostock, den MSV Duisburg, den 1. FC Heidenheim, den FC St. Pauli und den FSV Frankfurt zeigen, dass der holländische Sturmtank sein Können hinlänglich bewiesen hat. Ob 1860 nun Verhoek aus dem Hut zaubert?

+++ Hat Sechzig Bickel als Sportchef auf dem Zettel? +++

Die noch unbesetzte Position des Sportchefs beschäftigt den TSV 1860 weiter. Zuletzt kündigte Präsident Robert Reisinger an, zeitnah einen Nachfolger für Günther Gorenzel vorstellen zu wollen. Die Investorenseite will das Budget dem Vernehmen nach aber lieber in den Kader stecken. Auch Trainer Maurizio Jacobacci sieht bei der Suche nach einem neuen Sportchef keine Eile.

Unabhängig davon werden aktuell viele Namen gehandelt. Neuester Kandidat: Der Schweizer Fredy Bickel. Laut einem Bericht der " " sind die Löwen einer von mehreren Klubs, zu denen der Landsmann von Jacobacci enge Kontakte pflegt. Die anderen sind demnach der 1. FC Nürnberg und Hannover 96. Zuletzt soll der 58-Jährige Absagen vom Karlsruher SC und Austria Klagenfurt, wo Sechzigs ehemaliger Geschäftsführer Gorenzel angeheuert hat, erhalten haben.

+++ TSV1860 leiht Kilian Ludewig aus +++

Der Nächste, bitte! Der TSV 1860 hat Kilian Ludewig verpflichtet. Der 23-Jährige wechselt auf Leihbasis von Red Bull Salzburg an die Isar. Dies gaben die Löwen am Dienstagmorgen bekannt.

"Die Gespräche mit den Verantwortlichen, die Löwen-Fans und die Stadt München haben mich nicht lange überlegen lassen und deshalb habe ich mich für den Traditionsverein TSV 1860 München entschieden", wird Ludewig zitiert. "Ich freue mich auf die Aufgabe und möchte der Mannschaft helfen, in der kommenden Saison erfolgreich zu spielen. Außerdem kann ich es kaum erwarten vor den Fans, von denen ich schon viel Gutes gehört habe, im Stadion zu spielen."

Der gebürtige Hamburger durchlief die Nachwuchsabteilungen des FC St. Pauli und von RB Leipzig. Seit 2018 spielt er für die Salzburger, wurde aber mehrfach verliehen. Neben dem FC Burnsley und Stationen in Dänemark stand Ludewig für ein halbes Jahr auch bei Schalke 04 auf dem Platz und kommt auf zwei DFB-Pokal-Spiele sowie sechs Bundesliga-Einsätze. Beim TSV 1860 ist Ludewig mittlerweile der achte externe Neuzugang.

+++ TSV 1860 verpflichtet Kaan Kurt als Lannert-Ersatz +++

Erst diese Woche gaben die Löwen den Abgang von Christopher Lannert zu Arminia Bielefeld bekannt. Am Freitagmittag stand schon sein Nachfolger fest: Kaan Kurt schließt sich dem TSV 1860 von Borussia Mönchengladbach II an. In der Regionalliga West kam Kurt zu insgesamt 95 Einsätzen. Unter Marco Rose durfte der 21-Jährige sogar mit den Profis trainieren.

"Die Löwen haben mich mit ihrem Konzept überzeugt, zudem freue ich mich auch sehr darauf vor den großartigen Fans im Stadion aufzulaufen. Ich bedanke mich bei den Verantwortlichen des TSV 1860 München für das in mich gesetzte Vertrauen", sagte Kurt nach Bekanntgabe des Transfers.

+++ Reservistenrolle nicht akzeptiert: Jacobacci äußert sich zum Lannert-Abgang +++

Nach nur einem Jahr hat Christopher Lannert den TSV 1860 schon wieder verlassen, er wird künftig für Zweitliga-Absteiger und Löwen-Konkurrent Arminia Bielefeld auflaufen. Trainer Maurizio Jacobacci hat sich nun zu den Gründen für den Wechsel geäußert und durchblicken lassen, dass Lannert seine Rolle als Reservist nicht akzeptieren wollte.

"Ich will Spieler haben, die mit ihrer Rolle klarkommen. Das war der Grund, warum wir Lannert abgegeben haben", sagt der Italo-Schweizer. Jacobacci erwarte sich "auf der Außenverteidiger-Position mehr. Das heißt: Nach vorne mehr und auch defensiv eine bessere Solidität. Das versuchen wir zu verbessern. Wir haben noch Zeit und wollen das richtige machen."

Lannert kam im Sommer vergangenen Jahres vom SC Verl, wo er in der Saison zuvor in 37 Spielen zum Einsatz gekommen war. Für die Löwen absolvierte er 29 Ligaspiele, in denen er vier Treffer vorbereitet hat.

+++ Wird Lutz Siebrecht der Gorenzel-Nachfolger? +++

Noch immer ist der TSV 1860 auf der Suche nach einem Nachfolger für den abgewanderten Günther Gorenzel. Namen wurden zuletzt viele gehandelt, von Thomas Hitzlsperger über Horst Heldt bist hin zu Ex-Kapitän Stefan Lex, der seine Karriere im Sommer beendet hat und zur neuen Saison in noch nicht bekannter Funktion zu Sechzig zurückkehren wird.

Die " " bringt nun eine neue Personalie ins Gespräch: Lutz Siebrecht. Der 55-Jährige hat mit 1860-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer bereits bei den Stuttgarter Kickers zusammengearbeitet. Zuletzt war er unter Markus Gisdol Co-Trainer bei Lokomotive Moskau. Seit Anfang März ist er ohne Verein.

+++ Offiziell: Lannert wechselt nach Bielefeld +++

Es hatte sich angedeutet, jetzt ist es offiziell. Christopher Lannert verlässt die Löwen nach nur einem Jahr wieder und schließt sich Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld an. Dies bestätigtem beide Vereine am Dienstag.

"Es war mir eine große Ehre nach meiner Zeit in der Jugend nun auch das Trikot als Profi der Löwen zu tragen. Es hat mich immer mit Stolz erfüllt, für euch Fans zu spielen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Eure Unterstützung und wünsche Euch für die Zukunft eine erfolgreiche Zeit", so die Abschiedsworte des Rechtsverteidigers. Lannert ist bereits Abgang Nummer 17 der Sechzger in der laufenden Transferperiode.

+++ Offiziell: Testspieler Alexander Mankowski im Anflug +++

Neues Gesicht für die Löwen: Wie der Verein am Sonntag mitteilte, wird Alexander Mankowski in den kommenden Tagen zum Probetraining in Windischgarsten erwartet. Mankowski stand zuletzt beim Florinsdorfer AC in der zweiten österreichischen Liga unter Vertrag. Der Innenverteidiger absolvierte in der abgelaufenen Saison 24 Einsätze, erzielte zwei Treffer und bereitete einen weiteren vor. Zuvor spielte der 22-Jährige für Wacker Burghausen und den SV Schalding-Heining.

+++ Jacobacci wünscht sich noch einen Stürmer +++

Bei der schmerzhaften 0:3-Niederlage gegen die SV Ried am vergangenen Freitag hat sich deutlich gezeigt, dass den Löwen nach dem Abgang von Marcel Bär an vorderster Front noch etwas an Qualität fehlt. Laut Trainer Maurizio Jacobacci soll deshalb noch ein neuer Stürmer verpflichtet werden.

"Man hat schon gesehen, dass uns noch ein Stürmer fehlt. Da suchen wir natürlich, um mehr aus unseren Gelegenheiten zu machen. Ich hoffe, dass sich in den nächsten Tagen etwas tun wird. Wir müssen Geduld haben und das Richtige machen", sagt der Italo-Schweizer: "Ich wünsche mir schon einen Stürmer, der auch gut für Umschaltmomente ist."

+++ AZ exklusiv: Lannert vor Wechsel nach Bielefeld +++

Der nächste Löwe steht vor dem Absprung: Wie die AZ exklusiv erfuhr, steht Christopher Lannert vor einem Wechsel zu Arminia Bielefeld. Am Sonntag haben die Löwen offiziell bekannt gegeben, dass der 25-jährige Außenverteidiger aus dem Trainingslager abgereist ist, um Transfergespräche mit einem anderen Verein zu führen. Mehr Infos finden Sie hier!