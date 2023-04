Trainingsauftakt, Testspiele, Trainingslager: Der Sommer-Fahrplan des TSV 1860

Die Saison 2022/23 ist noch in vollem Gange, dennoch laufen hinter den Kulissen bereits die Planungen für die neue Spielzeit. Das Sommer-Trainingslager ist bereits fixiert, auch erste Testspiele wurden schon vereinbart.

Wie in den vergangenen Jahren wird der TSV 1860 auch diesen Sommer wieder sein Trainingslager in Windischgarsten (Oberösterreich) absolvieren.

München - Der TSV 1860 wird auch in der kommenden Saison in der 3. Liga auflaufen. Die Planungen für die nächste Spielzeit laufen bei den Löwen bereits auf Hochtouren.

Wie die Sechzger nun bekanntgaben, fällt der Startschuss für die Vorbereitung am 23. Juni. Zwei Tage später folgt das erste Testspiel in Wasserburg, am 28. Juni geht es gegen Tittling.

TSV 1860 residiert erneut im Dilly Resort in Windischgarsten

Direkt im Anschluss brechen die Löwen ins Trainingslager auf. Der TSV 1860 wird zur Vorbereitung auf die Saison 2023/24 einmal mehr nach Windischgarsten reisen.

Wie die Löwen mitteilten, wird die Mannschaft von 28. Juni bis 4. Juli in Oberösterreich weilen. Der 1860-Tross ist dabei wie in den vergangenen Jahren bei Hotelier und 1860-Fan Horst Dilly im "Dilly Resort" untergebracht. Seit 2019 schwitzen die Löwen im Sommer in Windischgarsten, um sich dort den Feinschliff für die nächste Saison zu holen.

Weitere Vorbereitungsspiele des TSV 1860 bereits fix

Mittlerweile konnten beide Testspiele im Trainingslager fixiert werden: Die Giesinger treffen am 30. Juni um 17 Uhr auf den österreichischen Erstligisten SV Ried. Am 4. Juli, ebenfalls um 17 Uhr, geht es gegen LASK.

Auch nach der Rückkehr aus dem Trainingslager wurden weitere Vorbereitungsspiele vereinbart. Am 9. Juli treffen die Löwen auf Memmingen, am 15.Juli auf den TSV Wemding. Das Fanfest steigt einen Tag später an der Grünwalder Straße.

Der Sommer-Fahrplan des TSV 1860 im Überblick