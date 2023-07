Trainingsauftakt, Testspiele, Trainingslager: Der Sommer-Fahrplan des TSV 1860

Das Sommer-Trainingslager des TSV 1860 ist beendet. Die ersten Testspiele wurden mehr oder weniger erfolgreich gespielt. Vor dem Liga-Start gibt es noch einige Härtetests und Leckerbissen für die Fans.

München – Auf den TSV 1860 wartet ein sechstes Jahr in Folge in der 3. Liga. Die Planungen für den Start gegen Waldhof Mannheim in der neuen Saison laufen bei den Löwen bereits auf Hochtouren.



Im Trainingslager in Windischgarsten konnten sich die Neu-Löwen schon beschnuppern. Teilweise lagen anstrengende Trainingseinheiten hinter dem Team von Maurizio Jacobacci. Im Vorbereitungs-Endspurt warten jetzt noch einige hochklassige Testspiele.

TSV 1860 trainierte in Windischgarsten

Einmal mehr ging es für den TSV-Tross nach Windischgarsten. Vom 28. Juni bis zum 4. Juli war das Team in Oberösterreich. Die Sechzger waren dabei, wie in den vergangenen Jahren, bei Hotelier und 1860-Fan Horst Dilly im "Dilly Resort" untergebracht.

Seit 2019 schwitzen die Löwen im Sommer in Windischgarsten, um sich dort den Feinschliff für die nächste Saison zu holen.

Trotz seines einschüchternden Erscheinungsbildes ein ganz netter Typ: 1860-Motivationstrainer Giovanni Iemma. © sampics/Augenklick

Testspiele des TSV 1860 mit Licht und Schatten

Beide Testspiele im Trainingslager gingen jedoch verloren. Gegen den SV Ried gab es eine 0:3-Niederlage. Gegen den österreichischen Erstligisten LASK stand am Ende eine 0:2-Niederlage.

Nach der Rückkehr in Giesing machte es die Formation um Jesper Verlaat und Co gegen den FC Memmingen besser. Mit 4:0 schlugen sich die Löwen ansehnlich.

Mini-Turniere als Leistungstest vor dem Liga-Start für die Löwen

Am 15. Juli geht es gegen den TSV Wemding. Das Fanfest steigt einen Tag später an der Grünwalder Straße. Am 22. Juli steht ein Dreier-Turnier im Sportpark Unterhaching an. Es geht gegen den 1. FC Nürnberg und Liga-Konkurrenten SpVgg Unterhaching.

Eine Woche vor dem Liga-Start gibt es noch ein Blitzturnier in Heimstetten. Es werden 2 x 30 Minuten gegen Borussia Mönchengladbach und den VfB Stuttgart gespielt. Ein echter Härtetest für die Löwen.

Der Sommer-Fahrplan des TSV 1860 im Überblick