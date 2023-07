Toto-Pokal: TSV 1860 trifft in der ersten Runde auf den 1. FC Stockheim

Drittligist TSV 1860 München tritt in der ersten Runde des Toto-Pokals beim Kreisligisten 1. FC Stockheim an. Der hat sich bei der Auslosung die Löwen als "Wunschgegner" ausgesucht.

Kampf um den Toto-Pokal: In der ersten Runde trifft der TSV 1860 München auf den 1. FC Stockheim.

Bad Kötzting/München – Große Freude beim 1. FC Stockheim: Der Kreisligist aus Oberfranken ist der Gegner des TSV 1860 München in der ersten Runde des Toto-Pokals. Dies ergab die Ziehung des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) am Freitagabend in der Spielbank Bad Kötzting.

Im Lostopf befanden sich 64 Teams, darunter alle bayerischen Dritt- und Regionalligisten sowie die aus den Bayern- und Landesligen qualifizierten Teams (zweite Mannschaften sind von der Teilnahme am Toto-Pokal ausgeschlossen).

Toto-Pokal: 1. FC Stockheim sucht sich 1860 als "Wunschgegner" aus

Besonderer Clou beim Toto-Pokal: Die 22 Kreispokal-Gewinner bekommen ihren Erst-Runden-Gegner nicht ausgelost, sondern nach dem "Wunschlos-Prinzip". Dabei dürfen sich die Teams nach einer ausgelosten Reihenfolge die gegnerische Mannschaft aussuchen.

Nach diesem Auswahl-System hat sich der erstgezogene 1. FC Stockheim aus Oberfranken (Kreisliga Coburg/Kronach 2) den TSV 1860 München als "Wunschgegner" in der ersten Runde des Toto-Pokals ausgesucht.

In einem turbulenten Pokal-Finale des Kreises Coburg/Kronach/Lichtenfels triumphierte Kreisligist Stockheim nach Elfmeterschießen mit 7:5 (3:3,0:1) gegen den Bezirksligisten TSV Meeder und sicherte sich damit die Teilnahme am Toto-Pokal 2023/24.

Die Erstrunden-Partien im Toto-Pokal werden am Dienstag, 1. August 2023 ausgetragen.

Toto-Pokal: Gewinner darf im lukrativen DFB-Pokal ran

Der Toto-Pokal-Wettbewerb wird seit 1998 in Bayern ausgespielt: Dabei geht es auch um einen Startplatz in der lukrativen ersten Hauptrunde des DFB-Pokal-Wettbewerbs und die damit garantierten Prämien in Höhe von rund 210.000 Euro aus den Vermarktungserlösen.

In der Saison 2022/23 hatte sich der Regionalligist FV Illertissen im Endspiel mit 4:3 nach Elfmeterschießen gegen den Drittligisten FC Ingolstadt durchgesetzt und damit erfolgreich die Titelverteidigung im bayerischen Toto-Pokal-Wettbewerb gesichert. Auf dem Weg zum Titel schaltete Illertissen im Viertelfinale den TSV 1860 München aus (1:0).