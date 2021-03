Toto-Pokal gegen Türkgücü: Köllner kündigt Rotation an - Mölders auf der Bank?

Während der Großteil der Drittliga-Konkurrenz derzeit regeneriert, steht für den TSV 1860 am Dienstag bereits die zweite Partie während der Länderspielpause an. Trainer Michael Köllner will im Pokal gegen Türkgücü deshalb einige Wechsel vornehmen.

München - Volles Programm für den TSV 1860: Nur drei Tage nach dem hart erkämpften Sieg im Elfmeterschießen gegen den FC Ingolstadt (7:6 n. E.) steht für die Löwen das nächste Pokalduell an, am Dienstagabend geht's für die Elf von Michael Köllner gegen Türkgücü München (20.30 Uhr, Sport1 und im AZ-Liveticker).

Für Sechzig ist es bereits das sechste Pflichtspiel in diesem März – schon am Samstag geht es mit einem Auswärtsspiel beim KFC Uerdingen in Lotte weiter (14 Uhr, Magenta Sport und im AZ-Liveticker). Aufgrund der derzeit hohen Belastung hat Köllner bereits angekündigt, im Stadtduell gegen Türkgücü Wechsel vornehmen zu wollen.

Sascha Mölders gegen Türkgücü auf der Bank?

"Wir werden mit einer starken Mannschaft auf den Platz gehen. Ob es dieselbe (wie gegen Ingolstadt, d. Red.) ist, wage ich zu bezweifeln", meinte Köllner am Montag – auch Kapitän und Torjäger Sascha Mölders könnte erstmal auf der Bank Platz nehmen: "Die Spieler merken schon, dass der Rasen gegen Ingolstadt nicht gut und recht hart war."

Klares Ziel sei es, die Partie gegen Türkgücü zu gewinnen und die Chance auf eine Titelverteidigung im Toto-Pokal zu wahren. Mit einem Auge müsse man aber auch das Auswärtsspiel gegen Uerdingen im Blick behalten – schließlich möchte man am Spitzen-Trio der 3. Liga dranbleiben. "Wir wollen eine Mannschaft auf den Platz bringen, die Türkgücü schlagen kann und dann in Lotte eine, die Uerdingen schlagen kann", meinte Köllner.

Für Türkgücü steht mehr auf dem Spiel als für 1860

Fest steht: Für Türkgücü steht am Dienstagabend mehr auf dem Spiel als für die Löwen. Der Aufsteiger belegt in der Liga derzeit mit 40 Punkten Platz neun und hat acht Zähler Rückstand auf Platz vier, den aktuell die Löwen belegen. Eben jener Platz berechtigt in der Endabrechnung zur Teilnahme am DFB-Pokal in der kommenden Saison.

Köllner ist sich der unterschiedlichen Ausgangslage freilich bewusst. "Türkgücü hat im Gegensatz zu uns nur die eine Chance, über den Pokal das Ticket für den DFB-Pokal zu lösen. Ob es deshalb mehr Gegenwehr gibt, weiß ich nicht", sagte der Löwen-Coach und verwies auf den letzten Gegner: "Ingolstadt war trotz einiger Spieler, die zuletzt keine Stammspieler waren, auch schwer zu bespielen."