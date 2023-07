Totopokal live: 1. FC Stockheim gegen TSV 1860 München im Livestream und Liveticker

Am Mittwoch geht es für den TSV 1860 in der ersten Runde des Toto-Pokals zum 1. FC Stockheim. Die AZ zeigt, wie Sie die Partie live mitverfolgen können.

München – Zwei Leckerbissen für die Löwen-Fans, zwei Niederlagen gegen Bundesligisten: Beim Blitzturnier in Heimstetten unterlag der TSV 1860 und verlor dann .

Bevor es am kommenden Samstag im Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim wieder um Drittliga-Punkte geht, gastieren die Löwen am Mittwoch in der ersten Runde des Toto-Pokals beim 1. FC Stockheim. Der Kreispokalsieger aus dem Bezirk Oberfranken entschied sich bei der Auslosung für den TSV 1860 als Wunschgegner.

Anpfiff der Begegnung zwischen dem 1. FC Stockheim und dem TSV 1860 im Maxschachtstadion ist am Mittwoch (2. August) um 18.30 Uhr. So können Sie die Partie live mitverfolgen.

Toto-Pokal im Livestream: 1. FC Stockheim gegen TSV 1860 live bei Löwen-TV

Der Toto-Pokal-Auftakt der Sechzger beim Kreisligisten 1. FC Stockheim wird live auf Löwen-TV, dem Youtube-Channel des TSV 1860, übertragen.

Totopokal: 1. FC Stockheim gegen TSV 1860 im AZ-Liveticker

Die Toto-Pokal-Partie der Löwen beim 1. FC Stockheim können Sie natürlich auch wie gewohnt im AZ-Livetickerverfolgen.