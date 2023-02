Tickets für "Der blaue Sessel" am 8. März mit 1860-Präsident Robert Reisinger gewinnen

Die Abendzeitung verlost 5x2 Tickets für "Der blaue Sessel" am 8. März mit 1860-Präsident Robert Reisinger im Barocksaal des Deutschen Theaters. Thema des Abends: Wird der Underdog gerecht behandelt?

17. Februar 2023 - 06:03 Uhr

Welcher Fußball-Drittligist kann schon von sich behaupten, dass ihm die Herzen zufliegen, dass er in einer Großstadt immer noch in einem Atemzug mit einem Verein (dem FC Bayern) genannt wird, der den Fußball in Deutschland seit Jahren bestimmt und prägt? Das kann nur der TSV 1860, das können nur die Löwen sein!

Doch wie schaffte der deutsche Meister von 1966 den schwierigen Spagat, die große Tradition mit in die Moderne zu nehmen, die Vergangenheit zu ehren, aber Gegenwart und Zukunft dabei erfolgreich anzugehen?

Die Sechzger um Präsident Robert Reisinger sind tief in der Stadt München, in Giesing verwurzelt, sie füllen die Rolle des Underdogs aus, sind stets für Emotionen, Querelen und auch immer wieder mal ein bisschen Chaos gut – all das gehört zur blauen Seele. Wie geht es dem Löwen in seiner Rolle?

Datum: 8. März 2023

Thema: Wird der Underdog gerecht behandelt?

Gast: Robert Reisinger

Einlass: 19:30 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Ort: Barocksaal im Deutschen Theater

Platzvergabe: Freie Platzwahl

Verpflegung: Häppchen und Getränke inklusive

Tickets: Print@Home

