Tickets für das Heimspiel des TSV 1860 gegen den 1. FC Saarbrücken gewinnen
Krisen-Duell auf Giesings Höhen! Am 23. November (13.30 Uhr) empfängt der TSV 1860 den 1. FC Saarbrücken im Grünwalder Stadion. Nach dem 0:4-Debakel gegen Jahn Regensburg sind die Löwen auf Tabellenplatz 14 abgerutscht und haben nur noch zwei Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge. Die Gäste aus Saarbrücken befinden sich im freien Fall und konnten sieben Spiele in Serie nicht gewinnen. Mit einem Heimsieg könnten die Sechzger den FCS in der Tabelle überholen.
Und das Beste: Sie, liebe Leser, können mit etwas Glück live im Grünwalder Stadion dabei sein, denn zusammen mit Magentasport verlost die Abendzeitung 1 x 3 Public Tickets für diese Partie.
