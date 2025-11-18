AZ-Plus
Gewinnspiel

Tickets für das Heimspiel des TSV 1860 gegen den 1. FC Saarbrücken gewinnen

Am 23. November trifft der TSV 1860 im Grünwalder Stadion auf den 1. FC Saarbrücken. Die Abendzeitung und Magentasport verlosen 1 x 3 Tickets für die Partie.
Gewinnen Sie Tickets für ein Heimspiel des TSV 1860 im Grünwalder Stadion.
Gewinnen Sie Tickets für ein Heimspiel des TSV 1860 im Grünwalder Stadion. © Ulrich Wagner/Imago

Die Abendzeitung verlost 1 x 3 Tickets für TSV 1860 gegen den 1. FC Saarbrücken am Sonntag, den 23. November (13.30 Uhr).
    Die Teilnahme ist bis Dienstag, 18.11., 10:00 Uhr, möglich.
  • Die Gewinner werden per E-Mail und/oder Telefon benachrichtigt.
  • Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und – nur im Gewinnfall – ggf. an den Kooperationspartner weitergegeben. Nach Ermittlung der Gewinner und deren Benachrichtigung wird die Teilnahme gelöscht. Weitere Hinweise finden Sie hier.
  • Allgemeine Teilnahmebedingungen finden Sie in unseren AGB.

Krisen-Duell auf Giesings Höhen! Am 23. November (13.30 Uhr) empfängt der TSV 1860 den 1. FC Saarbrücken im Grünwalder Stadion. Nach dem 0:4-Debakel gegen Jahn Regensburg sind die Löwen auf Tabellenplatz 14 abgerutscht und haben nur noch zwei Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge. Die Gäste aus Saarbrücken befinden sich im freien Fall und konnten sieben Spiele in Serie nicht gewinnen. Mit einem Heimsieg könnten die Sechzger den FCS in der Tabelle überholen.

Und das Beste: Sie, liebe Leser, können mit etwas Glück live im Grünwalder Stadion dabei sein, denn zusammen mit Magentasport verlost die Abendzeitung 1 x 3 Public Tickets für diese Partie.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.