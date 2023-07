Testspiele live: TSV 1860 gegen Unterhaching und Nürnberg im Livestream und Liveticker

Am Samstag steht für den TSV 1860 ein Turnier in Unterhaching an. Es geht gegen die Gastgeber von der SpVgg und den 1. FC Nürnberg. Die AZ zeigt, wie Sie die Spiele live mitverfolgen können.

20. Juli 2023 - 11:32 Uhr | AZ

Die Partien der Löwen gegen Unterhaching und Nürnberg werden live im Löwen-TV übertragen. (Symbolbild) © sampics/Augenklick