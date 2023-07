Spieltage zwei bis acht terminiert: TSV 1860 spielt sechsmal samstags

Die Spieltage zwei bis acht für den TSV 1860 stehen. An einem der sechs Samstage spielen die Löwen gegen Ex-Trainer Köllner.

München - Der TSV 1860 hat für die nächsten Monate Planungssicherheit. Am Freitag setzte der DFB die Spieltage zwei bis acht der 3. Liga zeitgenau an.

Das Auftaktduell gegen Waldhof Mannheim findet am Samstag, 5. August (14 Uhr) im Grünwalder Stadion statt. Anschließend sind die Löwen gleich sechsmal an einem Samstag gefordert und einmal am Dienstag.

TSV 1860: Aufeinandertreffen mit Ex-Trainer Köllner Ende Oktober

Anfang September stehen zwei Topduelle an, zuerst bei Zweitliga-Absteiger Sandhausen und zwei Wochen später beim FC Ingolstadt mit Ex-Trainer Michael Köllner. Ende Oktober treten die Löwen gegen den Tabellenzweiten der Vorsaison an, den SC Freiburg II.

Spielplan: Die Hinrunden-Spiele des TSV 1860 im Überblick