Sechzig-Generalprobe gegen Nürnberg wohl doch nicht im Grünwalder Stadion

Der TSV 1860 steckt mitten in der Saisonvorbereitung. Nach AZ-Informationen findet eine Woche vor dem Ligastart ein weiteres Testspiel statt, Gegner ist der 1. FC Nürnberg. Doch die Partie wird wohl nicht wie eigentlich geplant im Grünwalder Stadion stattfinden.

München - Zwei Testspiele hat der TSV 1860 in der Vorbereitung bislang absolviert. Gegen den SV Heimstetten gab es einen 8:2-Erfolg, im Trainingslager mussten sich die Löwen dann mit 0:1 dem SV Ried geschlagen geben.

Mindestens zwei weitere Tests stehen für die Mannschaft von Trainer Michael Köllner noch an: Zum Abschluss des Trainingslagers in Windischgarsten spielt 1860 gegen Austria Klagenfurt, der bislang letzte terminierte Test findet am 11. Juli (Sonntag, 16 Uhr) gegen den SV Wacker Burghausen statt.

Testspiel gegen Nürnberg wohl doch nicht in München

Doch dabei wird es höchstwahrscheinlich nicht bleiben: Nach AZ-Informationen ist eine Generalprobe gegen den 1. FC Nürnberg eine Woche vor Saisonstart (16./17. Juli) vorgesehen. Eigentlich war geplant, den Test im Grünwalder Stadion stattfinden zu lassen, doch daraus wird wohl nichts. Das Spiel soll stattdessen ins Nürnberger Max-Morlock-Stadion verlegt werden. Der genaue Grund für den Ortswechsel ist noch nicht bekannt, doch möglicherweise hätte sich der Aufwand für ein Spiel im Grünwalder Stadion nicht gelohnt. Zudem wird nach AZ-Informationen über eine Übertragung im Free-TV nachgedacht.

Für Löwen-Coach Michael Köllner wäre das Aufeinandertreffen mit Nürnberg etwas Besonderes: Der Oberpfälzer war von 2016 bis 2019 für die Franken aktiv und trainierte den "Club" unter anderem in der 1. Bundesliga.