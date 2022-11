Schmerzhafter Sonntag für den TSV 1860: Die Löwen verlieren ihr Topspiel und Toptalent Morgalla

Ein gebrauchter Sonntag für 1860 München. Die drei Punkte fuhren nach der Niederlage mit nach Saarbrücken. Leandro Morgalla humpelte auf Krücken aus dem Grünwalder Stadion. Ist die Hinserie für ihn gelaufen?

München – Doppelter Verlust für 1860 München. In der Drittliga-Partie gegen den FC Saarbrücken setzte es eine 0:1 Niederlage. Die drei Punkte fuhren mit ins Saarland. Fast schlimmer war es aber, dass 1860-Abwehrmann Leandro Morgalla das Grünwalder Stadion auf Krücken verlassen musste. Ob es für ihn in der Hinserie noch mal zurück auf den Platz geht, ist mehr als ungewiss.

1860 München verliert Punkte und Morgalla

Die Stimmungslage bei den Löwen konnte man in den Interviews nach dem Spiel ziemlich gut ablesen. Phillipp Steinhart war genervt über die Niederlage und über den Verlust seines Mitspielers. Auf die Frage, ob er schon Informationen über die Verletzung habe, wiegelte er schmallippig ab: "Ich komme gerade vom Platz, da kann ich nicht sagen, was er hat."

Morgallas Zweikampf mit Gnaase führt zur Verletzung

Nur wenige Meter von dem Punkt, an dem Steinhart in die Mikros der wartenden Reporter sprach, passierte der verhängnisvolle Zweikampf. Im Duell mit Dave Gnaase wurde Morgallas Fuß ordentlich in Mitleidenschaft gezogen. Gnaase war beim Giesinger Publikum schon zuvor mit vielen Diskussionen und Zeitspiel in Ungnade gefallen.

In der 60. Minute streckte sich Morgalla im Zweikampf gegen Calogero Rizzuto ein wenig zu sehr und lief daraufhin unrund über den Platz. Fünf Minuten später legte sich Morgalla dann in den eigenen Strafraum. Es ging nicht mehr weiter. Gestützt vom Team-Physio Stefan Mülller und Co-Trainer Stefan Reisinger, musste er vom Platz begleitet werden, für ihn kam Semi Belkahia.

Leandro Morgalla wird nach der Verletzung von Physio Stefan Mülller (und Co-Trainer Stefan Reisinger vom Platz begleitet. © IMAGO/Ulrich Wagner

TSV 1860: Michael Köllner hat noch keine Infos über Morgallas Verletzung

Michael Köllner war beim Zweikampf vor der Bank nah dran. Auch der sonst so redselige Löwen-Coach hatte nicht viele Worte für die Verletzung nach dem Spiel übrig. "Es ist direkt vor meinen Augen passiert. Am Ende wissen wir nicht genau, was es ist."

Spannende Tage stehen für die Löwen an. Am Mittwoch geht es zur zweiten Mannschaft vom SC Freiburg und am nächsten Montag kommt Rot-Weiß Essen ins Grünwalder Stadion. Bei beiden Partien wird Leandro Morgalla wohl nicht mitwirken können.